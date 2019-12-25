NZZ: Россия может снять с себя «нефтяное проклятие» — было бы желание

В «сырьевом проклятии» России нет ничего фатального, пишет Neu Zürcher Zeitung. Его можно снять, если осознать проблему и приложить усилия для её решения. Это показывает пример таких государств, как Нидерланды, Норвегия, Канада и Австралия. Они смогли справиться с этой «болезнью» и не допустить экономического регресса, объясняет автор статьи Александр Эткинд.

Россия обладает несметными нефтяными и газовыми богатствами, и всё же большая часть страны живёт в бедности, пишет Neu Zürcher Zeitung. «Сырьевое проклятие» и отсутствие сильных институтов приводят к постоянным проблемам. Но ничего фатального в этом нет. Об этом свидетельствует мировой опыт. Ведь с проблемой можно справиться, если осознать её наличие и приложить усилия для её преодоления, ведь, по сути, это не совсем проклятие, а в большой степени осознанное решение.

При этом чем выше цены на нефть и менее продуктивна остальная часть национальной экономики, тем сырьевая ловушка соблазнительнее, отмечает автор статьи Александр Эткинд. Государства, зависящие от продажи природных ресурсов, в меньшей степени полагаются на налоговые поступления от работающих граждан. При этом доходы от газа и нефти нестабильны, так как зависят от колебаний цен на мировом рынке. А сам сектор непрозрачен, что позволяет привилегированному меньшинству забирать себе большую часть прибыли.

В стране появляется разделение на элиты и остальное население, продолжает издание. При этом правящий класс оправдывает своё существование своими руководительскими талантами и якобы заботой о людях. И они действительно делятся с народом, но эта финансовая помощь зачастую неэффективна. На страже же элит стоят солдаты и юристы.

При этом сама по себе добыча не так важна, как безопасная транспортировка груза до места назначения, в связи с чем во главе нефтедобывающих стран чаще оказываются не промышленники, а военные или сотрудники спецслужб. В идельном случае государство превращается в этакий нефтегазовый концерн, гарантирующий доставку груза до клиента, но в России это невозможно, потому что на её территории проживает большое количество людей. Две третьих добываемых в стране ресурсов используются в ней самой. И правительство ищет пути снизить уровень потребления. С точки зрения государства, которое существует за счёт экспорта нефти, в населении нет нужды. Власти заботятся о людях по остаточному принципу, объясняет Эткинд.

В 1977 году был описан феномен так называемой голландской болезни, то есть экономического регресса, который произошёл в Нидерландах после обнаружения в Северном море газового хранилища. Даже в этой развитой стране возникла угроза, что самый прибыльный сектор экономики задавит остальные. И всё же Нидерланды, а после них Норвегия, Канада и Австралия смогли преодолеть эту проблему. «Голландскую болезнь» научились лечить за счёт вливания полученных денег в государственные фонды.

В России же, Иране, Венесуэле и Нигерии мы наблюдаем «порочный круг сырьевой зависимости», пишет автор. Эти страны уничтожают человеческий капитал, потому что просто добывают ресурсы и не ищут полученным доходам эффективного применения. Когда же позже они сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, сокращением производства и проблемой слабых институтов, власти попадают в ещё более сильную зависимость от природных ресурсов.

Эти государства переходят из одного кризиса в другой, загрязняя окружающую среду, пишет Neu Zürcher Zeitung. В результате в развитии страны происходит откат назад, падение уровня образования, возникает неравенство, паралич общества и произвол властей. «И в этом отношении самым ярким примером служит Россия с её богатством ресурсов, негарантированным правом на собственность, политическим авторитаризмом и рекордами в том, что касается неравенства», — пишет Эткинд.

К тому же большая часть доходов элит от продажи сырья оседает в офшорах, продолжает издание. Так как в их собственной стране капитал недостаточно хорошо защищён, они отправляют его за границу. Там живут их семьи, там они покупают дома. И — что парадоксально — там они инвестируют в те институты, которые игнорируют и даже уничтожают в своей стране, а именно справедливые суды, хорошие университеты и чистые парки, заключает автор.