Nikkei Asian Review Оригинал

Nikkei: Япония планирует принять участие в новом российском СПГ-проекте

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Международный консорциум, в котором участвует правительство Японии и несколько японских компаний, намерен принять участие в строительстве нового проекта по добыче сжиженного газа на российском Дальнем Востоке, сообщает Nikkei Asian Review. По мнению издания, эта инициатива способна изменить расстановку сил на растущем международном рынке СПГ.
Nikkei: Япония планирует принять участие в новом российском СПГ-проекте
Reuters

Группа японских компаний и правительство страны вместе с российскими и американскими партнёрами намерены запустить новый проект по добыче сжиженного природного газа на Дальнем Востоке России. Этот шаг может изменить расстановку сил на растущем международном рынке СПГ, пишет Nikkei Asian Review.

В инициативе участвуют Exxon Mobil, «Роснефть» и консорциум Sakhalin Oil and Gas Development, среди акционеров которого Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, а также компании Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni. Стороны обсуждают добычу СПГ в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-1».
 
Мощность нового проекта составляет 6,2 млн тонн сжиженного природного газа в год. Это почти десятая часть от общего объёма закупок СПГ Японией, обращает внимание Nikkei.
 
По данным издания, стоимость проекта оценивается в сумму $9,1 млрд. Стороны планируют заключить контракт на проектирование весной 2020 года. Одновременно с этим начнутся маркетинговые мероприятия, которые пройдут в основном в Азии. Окончательное инвестиционное решение, вероятно, будет принято участниками в 2021 году, а начало добычи может начаться в 2027-м.
 
Россия — второй по величине производитель СПГ в мире после США. Она экспортирует почти 40% своей внутренней продукции. Большая часть идёт в Европу, но страна также увеличивает поставки в Восточную Азию из-за опасений ЕС, что он «слишком зависит» от российских энергоносителей.
 
Япония, как крупнейший в мире импортёр сжиженного газа, стремится к более активному участию в проектах по обеспечению поставок в условиях растущего влияния Китая и других стран. Новый проект станет уже третьей российской СПГ-инициативой с японскими инвестициями после
«Сахалина-2» и «Арктик СПГ-2», отмечает издание.
 
Но проекты в России также «сопряжены с рисками». Mitsubishi и Mitsui участвовали в разработке «Сахалин-2», но их доля в проекте сократилась в 2006—2007 годах после того, как российское правительство «подняло вопрос об экологических проблемах», утверждает Nikkei.
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