Nikkei: Япония планирует принять участие в новом российском СПГ-проекте

Международный консорциум, в котором участвует правительство Японии и несколько японских компаний, намерен принять участие в строительстве нового проекта по добыче сжиженного газа на российском Дальнем Востоке, сообщает Nikkei Asian Review. По мнению издания, эта инициатива способна изменить расстановку сил на растущем международном рынке СПГ.

Группа японских компаний и правительство страны вместе с российскими и американскими партнёрами намерены запустить новый проект по добыче сжиженного природного газа на Дальнем Востоке России. Этот шаг может изменить расстановку сил на растущем международном рынке СПГ, пишет Nikkei Asian Review.

В инициативе участвуют Exxon Mobil, «Роснефть» и консорциум Sakhalin Oil and Gas Development, среди акционеров которого Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, а также компании Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni. Стороны обсуждают добычу СПГ в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-1».

Мощность нового проекта составляет 6,2 млн тонн сжиженного природного газа в год. Это почти десятая часть от общего объёма закупок СПГ Японией, обращает внимание Nikkei.

По данным издания, стоимость проекта оценивается в сумму $9,1 млрд. Стороны планируют заключить контракт на проектирование весной 2020 года. Одновременно с этим начнутся маркетинговые мероприятия, которые пройдут в основном в Азии. Окончательное инвестиционное решение, вероятно, будет принято участниками в 2021 году, а начало добычи может начаться в 2027-м.

Россия — второй по величине производитель СПГ в мире после США. Она экспортирует почти 40% своей внутренней продукции. Большая часть идёт в Европу, но страна также увеличивает поставки в Восточную Азию из-за опасений ЕС, что он «слишком зависит» от российских энергоносителей.

Япония, как крупнейший в мире импортёр сжиженного газа, стремится к более активному участию в проектах по обеспечению поставок в условиях растущего влияния Китая и других стран. Новый проект станет уже третьей российской СПГ-инициативой с японскими инвестициями после

«Сахалина-2» и «Арктик СПГ-2», отмечает издание.

Но проекты в России также «сопряжены с рисками». Mitsubishi и Mitsui участвовали в разработке «Сахалин-2», но их доля в проекте сократилась в 2006—2007 годах после того, как российское правительство «подняло вопрос об экологических проблемах», утверждает Nikkei.