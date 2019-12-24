Wprost: несмотря на все сложности, Россия остаётся ключевым рынком сбыта для Польши

Санкции ЕС и российское эмбарго на некоторые польские товары, введённое в 2014 году, сильно ударили по польскому экспорту в Россию. Но при этом, подчёркивает он в издании Wprost, Россия и сегодня остаётся для Польши одним из ключевых экспортных рынков.

Экспорт польской продукции в Россию постепенно восстанавливает потери, вызванные введением санкций ЕС и российского эмбарго. С января по октябрь польские компании продали на российский рынок товары на сумму $6,9 млрд. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает оставаться для Польши одним из ключевых экспортных рынков. Хотя Варшава не может продавать фрукты, овощи, молочные продукты или колбасы, продажа промышленной и строительной продукции при этом растёт, пишет в издании Wprost польский журналист Ян Матура.

«Чтобы воспользоваться потенциалом российского рынка, компании должны больше вкладывать в это направление», — говорит Марек Оцепка, бывший советник польского посольства в Москве. При этом он отмечает, что отсутствует какая-либо политическая поддержка. В 2013 году польский экспорт в Россию достиг уровня почти $11 млрд, в 2014 году он упал до $5 млрд, но в последние годы он снова вырос до $7 млрд, поэтому он всё ещё далёк от изначального показателя.

По данным Центрального статистического управления Польши, по итогам девяти месяцев этого года Россия находится на седьмом месте среди крупнейших экспортных рынков Польши и на третьем месте среди стран-импортёров. В 2018 году экспорт польской продукции в Россию достиг $8 млрд, подчёркивает автор.

Российское эмбарго на некоторые польские товары, введённое в 2014 году, привело к снижению оборота, затем торговый баланс Польши после эмбарго систематически улучшался, а структура экспорта существенно не изменилась. Тем не менее уровень 2013 года до сих пор не восстановлен. В некоторой степени это связано с сохраняющимся российским эмбарго на сельскохозяйственные продукты питания, в том числе на польские яблоки, которые несколько лет назад были ведущим товаром, продаваемым в Россию.

«Мы на третьем, четвёртом месте среди экспортёров ЕС в Россию. В мире мы занимаем примерно одиннадцатое, двенадцатое место среди более чем 200 стран. Это показывает нашу силу, мы очень сильный партнёр для России», — объясняет Оцепка, Польша экспортирует в Россию больше, чем Нидерланды или Великобритания. И если принять во внимание размер экономики, то Польша — более сильный экспортёр на российском рынке, чем главный европейский лидер Германия. В прошлом году она продала в Россию товаров на сумму $25,5 млрд, а ведь её экономика в семь раз превосходит польскую, подчёркивает автор.

Польша в основном экспортирует оборудование, транспортное оборудование, техническое оборудование, строительные материалы и химикаты.

По словам Оцепки, на российском рынке может быть гораздо больше товаров польских компаний. Этому могло бы поспособствовать среди прочего увеличение прямых инвестиций польских предприятий в Россию. Безусловно, польские компании должны пробовать свои силы в России. Российские компании — торговые партнёры Польши — имеют свои штаб-квартиры в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области. Особенно последний регион может стать перспективным направлением для повышения активности польских предпринимателей, потому что польский бизнес должен быть элементом «мягкой силы», особенно в Калининградской области.

Польских инвестиций в России практически нет, они находятся где-то на уровне $300—400 млн, когда мир вкладывает туда $200—300 млрд, отмечает журналист.

Поддержка польских властей является ключом к развитию польских инвестиций в России, и её, по мнению эксперта, явно не хватает. «Если бы была политическая поддержка, торговля бы развивалась, и предпринимателям было легче, но если этой поддержки не было, предприниматели остались одни. В других странах власти очень сильно поддерживают своих предпринимателей — и тем самым им гарантируют безопасность торговли, а также развитие инвестиций. Я сомневаюсь, что без этой поддержки наши предприниматели захотят слишком щедро вкладывать деньги в российский рынок», — объясняет эксперт.