Мы живём в мире абсурда, потому что в Польше любые разговоры о восточной политике стали синонимом борьбы с Россией, а не какого-либо политического реализма, заявил польский депутат от партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. В беседе с Rzeczpospolita он объяснил, что любого энтузиаста немедленно обвиняют без каких-либо доказательств в том, что он «русская портянка» или «русский агент».

Депутат от партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак считает, что в вопросе обеспечения безопасности Польши Соединённые Штаты могут играть исключительно вспомогательную роль. Босак вспомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что Польша будет платить за базы американских солдат на Висле.

«Это не благотворительность, это уже не международная миссионерская миссия, как это было во времена Рейгана», — сказал он.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые польские политики и комментаторы остановились во временах холодной войны и не заметили, что она закончилась, и сейчас имеет место политика сделок», — отметил он.

На вопрос верит ли он в то, что спор о том, кто должен гарантировать безопасность Польши, может вызвать «улыбку в Кремле», кандидат на президентских выборах от партии «Конфедерация» ответил: «Нас не волнует, счастливы или грустны люди в иностранных столицах, будь то Москва, Берлин, Вашингтон, Брюссель или Тель-Авив. Мы должны думать самостоятельно, сами за себя».

«Я думаю, что российская политическая элита гораздо менее «полецентрична», чем польская политическая элита «русоцентрична». У нас почти все дискуссии о международной политике сводятся к России. Между тем, у России гораздо больше объектов политической заинтересованности, и она проводит гораздо более глобальную политику, чем Польша. Я думаю, что мы должны в международной политике Польши перестать руководствоваться страхом и начать руководствоваться собственными интересами. Наш бизнес — это наша собственная безопасность, а не то, чтобы злить россиян», — сказал Кшиштоф Босак.

Говоря о политике в отношении восточных соседей Польши, депутат отметил, что несчастье польского правого толка состоит в том, что с 1980-х годов в нём доминировали люди, которые мистически относятся к восточной политике. «В Польше разговоры о восточной политике стали синонимом борьбы с Россией, а не какого-либо политического реализма. Дело дошло до того, что если кто-то пытается сказать что-то более реалистичное, его немедленно обвиняют без каких-либо доказательств в том, что он «русская портянка» или «русский агент». Мы живём в мире абсурда», — сказал он.

На вопрос, должны ли поляки признать, что Россия является обычным, нормальным партнёром, Босак ответил, что нет. «Россия — сильное государство, которое жестоко, очень расчётливо преследует свои интересы, хоть иногда и очень мелкие», — подытожил он.