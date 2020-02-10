RTL: Меркель лишилась преемницы — битва за её место открыта

Преемница Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от канцлерских амбиций и объявила об уходе с поста главы Христианско-демократического союза, сообщает RTL. К этому шагу её сподвигли кризис с выборами премьер-министра в Тюрингии и действия главы ФРГ Ангелы Меркель. По сути, нынешний канцлер на глазах у всех лишила её власти, объясняет автор статьи.

Немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что больше не претендует на пост канцлера Германии, а также сказала, что уходит с поста главы Христианско-демократического союза, сообщает RTL. Она была вынуждена пойти на такой шаг. Дело в том, что глава ФРГ Ангела Меркель вмешалась в ситуацию в федеральной земле Тюрингия, «взяв на короткое время бразды правления в свои руки», и таким образом на глазах у всех лишила Крамп-Карренбауэр власти, объясняет автор статьи.

Для неё лично это был «горький провал», но он был предсказуем, продолжает RTL. Она позволила «выставить себя на посмешище» земельному отделению ХДС в Тюрингии. Тем же, у кого не получается поддерживать порядок, претендовать на более высокий пост не приходится. Впрочем, за ней останется должность министра обороны, но и там ей не сильно рады, так что это для неё «слабое утешение», отмечает автор.

Однако в сложившейся ситуации есть и положительный момент, продолжает журналист. Политический «шторм» не только перевернул всё с ног на голову, но и принёс «свежий воздух». Теперь у коалиции ХДС/ХСС появился шанс. После ухода Крамп-Карренбауэр Меркель лишилась преемницы — и теперь «битва за её место открыта». Чтобы в ней победить, нужно быть тем, кто обеспечит ХДС преимущество над зелёными, а также сможет переманить избирателей «Альтернативы для Германии», не настроив против себя граждан, открытых этому миру.