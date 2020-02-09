Обозреватель Tagespiegel: шаг вправо, шаг влево от Меркель — уже нацист

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03:00 Брат Нурмагомедова одержал победу нокаутом на турнире GFC 24 Усман Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал победу на турнире Global Fighting Championship GFC 24, который проходил в Саратове.

03:00 МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве Спасатели в Москве предупредили об усилении ветра до 17 м/с и гололедице до утра понедельника, 10 февраля.

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03:00 Ласицкене считает, что рабочая группа ОКР должна функционировать и после выборов ВФЛА Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что российские легкоатлеты смогут попасть на Олимпийские игры лишь в том случае, если их продолжит курировать рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР).

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03:00 В МИД России отметили подтверждение Польшей курса на искажение истории Принятая в Польше резолюция о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает взятый Варшавой курс на искажение и фальсификацию истории, заявил глава третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

03:00 СМИ: В последний день трансферного окна Кавани отказался переходить в «Барселону» Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани мог оказаться в «Барселоне», однако отказался от такой возможности.

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03:00 В Кузбассе создали оперативный штаб в связи с ДТП с рейсовым автобусом В Кемеровской области создали оперативный штаб для выяснения обстоятельств столкновения рейсового автобуса и грузовика, в результате которого, по последним данным, два человека погибли и ещё 29 получили травмы.

03:00 Дзюба: Овечкин — это машина и ориентир Футболист «Зенита» Артём Дзюба признался, что следит за выступлениями форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снизился по непонятным ему причинам.

03:00 В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.

03:00 Сидорова победила в прыжках с шестом на «Русской зиме» Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заняла первое место на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве.

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03:00 Шубенков о встрече с Матыциным: самое главное, что он слышит нас, спортсменов Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, поделился впечатлениями от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным.

03:00 Пассажиры рассказали подробности о жёсткой посадке самолёта в Коми Пассажиры самолёта Вoeing 737-500, который совершил жёсткую посадку в аэропорту города Усинска в Коми, рассказали подробности об инциденте.

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03:00 Киселевич: опять допустили ошибки, ненужные удаления привели к поражению Защитник и капитан сборной России по хоккею Богдан Киселевич прокомментировал поражение от национальной команды Чехии на третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских играх.

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03:00 Кудашов о поражении от Чехии: нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать детских ошибок Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии на третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских играх.

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