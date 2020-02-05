Focus: Меркель грозит экономический провал на финишной прямой канцлерства

Ангеле Меркель остаётся полтора года на проведение реформ — в противном случае она рискует растерять своё экономическое наследие на финишной прямой, пишет немецкий журнал Focus. За годы, пока она занимала пост канцлера, Германия была самой успешной страной на континенте, однако теперь её сильные стороны превратились в слабости, и в последнее время ситуация только ухудшается.

Эра Ангелы Меркель подходит к концу — как и эра немецкой экономики, пишет журнал Focus. У канцлера остаётся не так много времени, если она хочет снова её оживить, считает корреспондент издания Кристоф Закманн. По его мнению, Меркель рискует растерять всё своё экономическое наследие на «финишной прямой».

На протяжении многих лет ни одна страна на континенте не была такой успешной в экономическом плане, как Германия. Ни одно из государств «Большой семёрки» со вступления Меркель в должность в 2005 году не повысило свою экономическую производительность так же сильно. И всё же за полтора года до окончания её срока на посту канцлера этой истории успеха грозит провал, отмечает автор статьи.

В прошлом году ВВП Германии вырос в третьем квартале всего на 0,08% по сравнению с тремя предшествующими месяцами. В этот период 2019 года медленнее развивалась только итальянская экономика. Все прочие страны обошли Германию. США возглавили рейтинг стран G7, увеличив свой ВВП на 0,52%, также успешно развивались экономики Японии и Великобритании, а внутри ЕС намного сильнее Германии оказались позиции Франции.

То, что раньше составляло силу Германии, теперь превратилось в её слабости, подчёркивает издание. Это касается, например, концентрации на экспорте. В 2019 году Германия в четвёртый раз подряд стала мировым лидером по экспорту. Ни в одной другой стране нет такой существенной разницы между доходами от поставки товаров за рубеж и расходами на импорт.

Однако мировая торговля ослаблена торговыми войнами США и Китая, таможенными пошлинами Дональда Трампа на европейскую сталь и алюминий, его угрозами обложить пошлинами автомобильную промышленность и наконец свершившимся брекситом. От этих проблем страдают не только крупные страны. Например, из-за того что Китай вынужден меньше экспортировать в США, он уменьшил производство, поэтому ему нужно меньше сырья из третьих стран. Соответственно, у них отсутствуют средства или необходимость в покупке машин и оборудования из Германии.

Другая отрасль, до сих пор составлявшая силу немецкой экономики, — это автомобильная промышленность, продолжает Focus. Volkswagen по-прежнему остаётся крупнейшим в мире автомобильным концерном по числу продаваемых машин. К тому же у Германии есть ещё две крупных компании в этой сфере — BMW и Daimler. Однако эта огромная по значимости и масштабам промышленность сейчас пребывает в состоянии кризиса, утверждает автор. Сначала она сама ослабила себя жульничеством с выбросами вредных газов, потом начались запреты на дизель, а после оказалось, что другие страны быстрее справляются с отказом от двигателей внутреннего сгорания и переходом на другие виды моторов — например, работающих на электричестве.

Политические круги, сложившиеся вокруг Меркель, годами поддерживали эту отрасль промышленности и теперь пытаются применять те же механизмы, которые работали в 2009 году. Тогда автопроизводителям должна была помочь премия за утилизацию старых машин. Сегодня покупателей пытаются стимулировать на приобретение электрокаров при помощи аналогичной премии за заботу об окружающей среде.

Между тем, сама Меркель пытается, в первую очередь, найти для немецкой промышленности новые рынки сбыта. С этими целями она поглядывает на Африку. В последнее время там обосновались китайские компании, однако континент всё ещё сохраняет огромный потенциал. Недавно 54 африканских государства собирались для создания зоны свободной торговли по образцу ЕС. Их население молодо и хочет работать.

Однако до сих пор сотрудничество протекало вяло, отмечается в статье. Организованная при участии Меркель инициатива Compact with Africa, которая должна поддержать инвестиции немецких предприятий, пока по большей части простаивает. Это связано, в том числе, с тем, что наиболее привлекательные для немецких фирм африканские страны, такие как Нигерия, в ней не задействованы. Другие государства, такие как Бенин или Того, слишком малы, чтобы инвестиции в них окупались.

Внутри страны экономический рост тормозит недостаток цифровых структур, пишет Focus. С новой коммуникационной сетью 5G есть шанс исправить ситуацию, однако для этого необходимо стремительное развитие техники. Между тем, именно в этой сфере другие страны вставляют Германии палки в колёса. Особенно сильно ситуацию осложняют споры вокруг китайского концерна Huawei. Разумеется, Меркель тоже не нужен никакой китайский шпионаж в немецких сетях мобильной связи, но нет и никаких доказательств его наличия.

Тем временем другие страны не допускают к себе Huawei, но Меркель недавно подчеркнула, что не собирается следовать их примеру. Однако даже сами по себе дискуссии препятствуют развитию сети. Недавно немецкие провайдеры Telekom и Vodafone пожаловались, что на это уйдут годы и миллиарды евро.

Похоже, что в последний полный год на посту канцлера Меркель вряд ли сможет достичь выдающихся успехов на экономическом фронте, отмечает немецкий журнал. В 2021 году у неё останется на проведение реформ лишь полгода до летних каникул. Потом начнётся предвыборная борьба, и, даже если ХДС победит, за экономику Германии будет отвечать уже кто-то другой, заключает Focus.