Contra Magazin: выборы премьера в Тюрингии показали, что немецкая демократия — шутка
Никто не думал, что такое возможно, но это всё-таки произошло, пишет Contra Magazin. В федеральной земле Тюрингия премьер-министром стал Томас Кеммерих, кандидат от Свободной демократической партии Германии (СвДП), которая прошла в ландтаг с 5% голосов. Сначала все думали, что новичка-либерала никто не поддержит, рассказывает автор статьи Вольфганг Эггерт. Претендовать на пост премьера он мог только при условии, что за него отдадут свои голоса члены Христианско-демократического союза и «Альтернативы для Германии». По числу мест в местном парламенте АдГ занимает второе место, отмечает немецкий журналист.
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