Contra Magazin: выборы премьера в Тюрингии показали, что немецкая демократия — шутка

В немецкой федеральной земле Тюрингия ландтаг избрал нового премьера, члена Свободной демократической партии Германии Томаса Кеммериха, но ему уже на следующий день пришлось подать в отставку, пишет Contra Magazin. К такому шагу его вынудил Берлин, обвинив в «тайном сговоре» с «Альтернативой для Германии». Немецкая демократия — это шутка, делает вывод из инцидента автор статьи Вольфганг Эггерт.

Никто не думал, что такое возможно, но это всё-таки произошло, пишет Contra Magazin. В федеральной земле Тюрингия премьер-министром стал Томас Кеммерих, кандидат от Свободной демократической партии Германии (СвДП), которая прошла в ландтаг с 5% голосов. Сначала все думали, что новичка-либерала никто не поддержит, рассказывает автор статьи Вольфганг Эггерт. Претендовать на пост премьера он мог только при условии, что за него отдадут свои голоса члены Христианско-демократического союза и «Альтернативы для Германии». По числу мест в местном парламенте АдГ занимает второе место, отмечает немецкий журналист.

И сенсация произошла, констатирует издание. Кеммерих получил большинство. Но никто не мог предположить, какой будет реакция партийных руководителей в Берлине. Там заявили: «Нет — только через наши трупы». В том числе и канцлер Германии Ангела Меркель. После того же, как «подневольные в восточной зоне» не захотели подчиниться, Западный Берлин и Брюссель тут же начали угрожать: «Только через ваши трупы».

В СвДП разразился шторм, продолжает издание. Кеммериху сказали, что лишат его членства в партии. Даже над главой политического объединения Кристианом Линднером, которому якобы было известно о «тайном сговоре» с АдГ, нависла угроза лишиться поста.

После этого «смышлёный лидер либералов побежал... нет, поехал... нет, полетел» в Эрфурт, чтобы склонить избранного премьера к отставке. И тот согласился. Публично своё решение Кеммерих объяснил так: «Вчера АдГ проделала коварный трюк в попытке навредить демократии, и мы ей помешали». В СМИ речь зашла даже о возможном роспуске всего ландтага в связи с произошедшим инцидентом. Линднер же планирует провести вотум недоверия руководству партии в целях преодоления кризиса.

Немецкая демократия — это шутка, констатирует автор. К воле народа она не имеет никакого отношения, а только служит для маскировки тех, кто принимает реальные решения: плутократов и глобальных элит. Избирателю же остаётся недоумевать, заключает Эггерт.