Independent: никогда не говори «никогда» — Клинтон призналась, что не против стать вице-президентом

Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон допустила, что она может занять пост вице-президента, если в Белый дом попадёт кандидат от Демократической партии. В то же время политик призналась, что пока не получала подобных предложений, сообщает The Independent.

Хиллари Клинтон заявила, что она не отказалась бы стать вице-президентом, если в будущем Белый дом займёт демократ. Бывшая первая леди и госсекретарь США, проигравшая на выборах 2016 года Дональду Трампу, призналась, что ничего не исключает, но пока не получала подобного предложения, пишет The Independent.

«Я никогда не говорю «никогда», потому что я верю в служение моей стране, — заявила она в эфире шоу Эллен Дедженерес. — Но это (назначение вице-президентом. — ИноТВ) не случится».

Клинтон также похвалила Митта Ромни за его выступление в сенате и политическую позицию. Он оказался единственным республиканцем, который проголосовал против Трампа в завершающей части процесса по импичменту, поясняет издание.

Заявление Клинтон о вице-президентстве прозвучали спустя всего неделю после её нападок на Берни Сандерса, который является одним из фаворитов текущей президентской гонки. По её словам, он «никому не нравится» в Демократической партии и является «политическим карьеристом», который не заслуживает доверия.

Ранее экс-госсекретарь отказывалась говорить, одобрит ли она кандидатуру Сандерса, если он окажется главным соперником Трампа в ноябре. Позже она всё-таки допустила, что поддержит его из-за недовольства многих демократических активистов, отмечает The Independent.