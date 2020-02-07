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Independent: никогда не говори «никогда» — Клинтон призналась, что не против стать вице-президентом

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Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон допустила, что она может занять пост вице-президента, если в Белый дом попадёт кандидат от Демократической партии. В то же время политик призналась, что пока не получала подобных предложений, сообщает The Independent.
Independent: никогда не говори «никогда» — Клинтон призналась, что не против стать вице-президентом
Reuters

Хиллари Клинтон заявила, что она не отказалась бы стать вице-президентом, если в будущем Белый дом займёт демократ. Бывшая первая леди и госсекретарь США, проигравшая на выборах 2016 года Дональду Трампу, призналась, что ничего не исключает, но пока не получала подобного предложения, пишет The Independent.

«Я никогда не говорю «никогда», потому что я верю в служение моей стране, — заявила она в эфире шоу Эллен Дедженерес. — Но это (назначение вице-президентом. — ИноТВ) не случится».
 
Клинтон также похвалила Митта Ромни за его выступление в сенате и политическую позицию. Он оказался единственным республиканцем, который проголосовал против Трампа в завершающей части процесса по импичменту, поясняет издание.
 
Заявление Клинтон о вице-президентстве прозвучали спустя всего неделю после её нападок на Берни Сандерса, который является одним из фаворитов текущей президентской гонки. По её словам, он «никому не нравится» в Демократической партии и является «политическим карьеристом», который не заслуживает доверия.
 
Ранее экс-госсекретарь отказывалась говорить, одобрит ли она кандидатуру Сандерса, если он окажется главным соперником Трампа в ноябре. Позже она всё-таки допустила, что поддержит его из-за недовольства многих демократических активистов, отмечает The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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Бернард Сандерс выборы Дональд Трамп президент президентские выборы США Хиллари Клинтон
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