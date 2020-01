National Interest: одержимость демократов Россией ставит Америку под угрозу

Тем американским политикам, кто цинично использует антироссийскую истерию в качестве «дубины» против администрации Трампа, пора осознать, что подобными действиями они провоцируют вторую холодную войну, способную привести к уничтожению США, подчёркивает Тед Карпентер на страницах The National Interest. По мнению автора, такой политикой «современного маккартизма» эти люди оказывают Америке медвежью услугу, ставя её существование под угрозу.

Вопрос о предполагаемом «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года усилил и без того мощный и глубокий межпартийный раскол в Соединённых Штатах, пишет Тед Карпентер в статье для The National Interest. Утверждения демократов о том, что Россия как «враждебное государство» якобы стремилась лишить их кандидата Хиллари Клинтон шансов на победу и привести к власти президента, на которого Москва могла бы как-то «оказывать влияние», становятся всё более навязчивыми и гипертрофированными, констатирует автор: «Они затмили собой дебаты об американской политике в отношении России и создали атмосферу нетерпимости и поиска виновных по ассоциации, которая очень сильно напоминает эпоху маккартизма 1950-х годов».



При этом эти заявления становятся всё более «абсурдными и бредовыми», говорится в статье. Например, не так давно аналитик MSNBC Джон Хайлеман в прямом эфире спросил у сенатора-демократа Криса Мерфи: «Возможно ли такое, что со стороны республиканцев комитетом палаты представителей по разведке руководит русский агент?» — причём эту абсурдную идею Хайлеман выдвигает в прямом эфире уже не в первый раз, подчёркивает The National Interest.



Другие сторонники идеи «российского вмешательства» до непомерных размеров преувеличивают предполагаемую «российскую угрозу» американской безопасности и свободе, отмечает автор. И если Хиллари Клинтон ещё в ходе предвыборной кампании 2016 года утверждала, что Трамп будет «марионеткой Путина», то с тех пор эти обвинения стали ещё более дикими и провокационными, подчёркивается в статье: «Демократы всеми возможными способами создают шумиху по поводу тех опасностей, которые возникают из-за предполагаемого вмешательства России в выборы».



Например, на заседании комитета палаты представителей по внутренней безопасности США в марте 2017 года сенатор-демократ Бонни Уотсон Коулман обвинила Россию в том, что она ведёт «открытую войну» против США: «Я думаю, совершенное на нас нападение является определённой формой войны, войны против наших основополагающих демократических принципов», — заявила она. Причём такие преувеличения не уникальны, пишет The National Interest.



Во время слушаний в комитете палаты представителей по разведке, которые также проходили в марте 2017 года, другие коллеги Коулман по Демократической партии тоже выступали с аналогичными паникёрскими заявлениями. В частности, член палаты представителей Джеки Шпейер утверждала, что действия Москвы на самом деле являются «актом войны». А член палаты представителей Эрик Суолуэлл практически повторил это утверждение: сославшись на то, что русские якобы взломали компьютеры национального комитета Демократической партии и другие системы, он заявил, что на них «напала Россия» и что это нападение «приказал провести Владимир Путин», говорится в статье.



Ещё один член палаты представителей Денни Хек открыто сравнил действия, приписываемые России, с японским нападением на Перл-Харбор и с терактами 11 сентября. По его словам, тревога по поводу России не имеет никакого отношения к политике — она напрямую связана «с патриотизмом, с нашей страной, с теми основами, на которых стоит наша страна и которые называются открытыми, свободными и достоверными выборами», цитирует заявления конгрессмена The National Interest.



Причём подобным раздуванием «российской угрозы» занимаются не только члены палаты представителей, подчёркивается в статье. Например, сенатор-демократ Бен Кардин, занимающий видное положение в комитете по международным отношениям, тоже назвал предполагаемое «российское вмешательство» в выборы нападением на США и «политическим Перл-Харбором». А сенатор из Вермонта Берни Сандерс заявил, что «нападение России на нашу демократию имеет колоссальные последствия», отмечает The National Interest.



Как показывают эти заявления, антироссийская истерия «прогрессивных кругов» США соседствует с нападками на всех тех, кто осмеливается оспаривать идею о том, что Россия «представляет угрозу» самому существованию Америки и её демократической системы, констатирует автор. Это ярко иллюстрирует, например, такой комментарий Сандерса в Twitter: «Мы не знаем, чьим интересам служит внешняя политика президента: нашей страны или России».



Этот «современный маккартизм» не ограничивается Трампом и его ближайшим окружением при выборе мишеней, а идёт намного дальше, говорится в статье. Подобным нападкам постоянно подвергаются многие эксперты и журналисты, не разделяющие антироссийскую истерию, причём в их адрес нередко звучат такие бранные эпитеты, как «апологеты», «подпевалы», «русские тролли», «полезные идиоты» и так далее, пишет The National Interest. Причём такие атаки на инакомыслящих в США происходили и до 2016 года, напоминает автор: «Это указывает на то, что антироссийская истерия и злоба имеют более глубокие корни и не ограничиваются вмешательством Москвы в выборы».



«Даже если согласиться с утверждениями о том, что Россия вмешивалась в выборы, реакция прогрессивистов всё равно кажется непомерно раздутой», — подчёркивается в статье. Нелепо сравнивать кибершпионаж с нападением на Перл-Харбором и терактами 11 сентября, цинично обесценивая такими сравнениями всю трагедию этих исторических эпизодов, отмечает автор. По его мнению, даже если какое-то «вмешательство» России вообще имело место, это не следует называть войной: «Если говорить откровенно, то это мало чем отличается от действий Соединённых Штатов в десятках стран на протяжении десятилетий, в том числе в демократических странах».



Раздувая антироссийскую истерию, прогрессивисты пытаются добиться корректировки курса, поясняет автор. Однако подобным поведением они лишь оказывают медвежью услугу и ставят Соединённые Штаты под угрозу, говорится в статье: «Тем, кто искренне верит в свою визгливую риторику, следует взять себя в руки и не поддаваться умопомешательству по поводу России. А тем, кто цинично использует эту антироссийскую истерию в качестве дубины для избиения администрации Трампа, надо сделать паузу и задуматься о том, что своими действиями они провоцируют вторую холодную войну со страной, военная мощь которой позволяет ей уничтожить Америку», — заключает The National Interest.