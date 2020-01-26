Atlantic: Клинтон раскритиковала Цукерберга за авторитарные взгляды

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью The Atlantic раскритиковала компанию Facebook и её руководителя Марка Цукерберга. В частности, она назвала взгляды Цукерберга на ложную информацию «авторитарными».

Клинтон прокомментировала предполагаемые теории заговора, сексистские высказывания и прочую дезинформацию, которые распространялись о ней в интернете в ходе предвыборной кампании 2016 года. По словам Клинтон, её избирательный штаб тогда «не понимал, что происходит».

Так, на вопрос журналистки, не считает ли экс-глава Госдепа, что подход Цукерберга к лживой информации чем-то напоминает поведение Трампа, Клинтон кивнула, ответив: «Это в стиле Трампа. Это авторитаризм».

По словам Клинтон, есть серьёзные основания полагать, что cоцсеть Цукерберга «не просто собирается, а намеревается переизбрать Трампа».

Также экс-глава Госдепа отметила, что Facebook — это международная компания, масштаб влияния которой люди только начинают понимать.

При этом свой опыт общения с руководством компании она сравнила с переговорами на международном уровне.

«Иногда у меня создаётся ощущение, что ты ведёшь переговоры с зарубежной державой», — отметила она.

Она также указала на то, что глава компании является чрезвычайно влиятельным человеком.