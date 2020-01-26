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Atlantic: Клинтон раскритиковала Цукерберга за авторитарные взгляды

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью The Atlantic раскритиковала главу Facebook Марка Цукерберга за «авторитарные» взгляды на дезинформацию. При этом она отметила, что общение с руководством компании иногда напоминает переговоры с иностранной державой.
Atlantic: Клинтон раскритиковала Цукерберга за авторитарные взгляды
Reuters
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью The Atlantic раскритиковала компанию Facebook и её руководителя Марка Цукерберга. В частности, она назвала взгляды Цукерберга на ложную информацию «авторитарными».
 
Клинтон прокомментировала предполагаемые теории заговора, сексистские высказывания и прочую дезинформацию, которые распространялись о ней в интернете в ходе предвыборной кампании 2016 года. По словам Клинтон, её избирательный штаб тогда «не понимал, что происходит».
 
Так, на вопрос журналистки, не считает ли экс-глава Госдепа, что подход Цукерберга к лживой информации чем-то напоминает поведение Трампа, Клинтон кивнула, ответив: «Это в стиле Трампа. Это авторитаризм».
 
По словам Клинтон, есть серьёзные основания полагать, что cоцсеть Цукерберга «не просто собирается, а намеревается переизбрать Трампа».
 
Также экс-глава Госдепа отметила, что Facebook — это международная компания, масштаб влияния которой люди только начинают понимать.
 
При этом свой опыт общения с руководством компании она сравнила с переговорами на международном уровне.
 
«Иногда у меня создаётся ощущение, что ты ведёшь переговоры с зарубежной державой», — отметила она.
 
Она также указала на то, что глава компании является чрезвычайно влиятельным человеком.
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источник
Atlantic США Северная Америка
теги
Facebook Дональд Трамп Марк Цукерберг США Хиллари Клинтон
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