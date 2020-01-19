Hill: Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина

Соцсеть Facebook переводила имя Си Цзиньпина с бирманского на английский как «Мистер Вонючая дыра». Об этом стало известно благодаря посту государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая написала о встрече с китайским лидером. Американская компания принесла извинения за «ошибку» и пообещала её исправить, сообщает The Hill.

Компания Facebook извинилась после того, как выяснилось, что её сайт переводил имя главы КНР Си Цзиньпина с бирманского на английский языка, как Mr Shithole (Мистер Вонючая дыра), сообщает The Hill.

«Ошибка» была обнаружена после встречи лидера Поднебесной с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Последняя опубликовала в Facebook пост о переговорах по инфраструктурным проектам, и многие комментаторы обратили внимание на «вульгарный перевод» имени Си, поясняет издание.

«Мы решили проблему, касающуюся перевода с бирманского на английский в Facebook, и занимаемся установлением причины, чтобы подобное больше не повторилось, — говорится в заявлении компании. — Мы приносим искренние извинения за оскорбление, которое вызвала эта ошибка».

Примечательно, что переводчик Google не допускал похожую ошибку. Следовательно, она имела место только на сайте Facebook, рассуждает The Hill.

Позже в письме изданию представители Facebook заявили, что причиной неправильного перевода была «техническая неисправность». По их словам, они уже её устранили и сделают всё возможное, чтобы она не появилась в будущем.