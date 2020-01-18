Обозреватель WP: Китай — первый равный соперник США в современную эпоху, и Трамп ведёт себя неправильно

«Провальные переговоры» Дональда Трампа с Китаем, завершившиеся победным для Пекина предварительным соглашением, показали, что путь угроз и конфронтаций с Поднебесной не работает — у неё есть свои рычаги, пишет в The Washington Post Фарид Закария. Журналист считает, что КНР — «первый равный соперник США» в новое время, поскольку в холодную войну СССР так и не смог приблизиться к экономической мощи Америки.

Подписание первой части торговой сделки между Пекином и Вашингтоном по большей части можно считать победой для Китая, считает обозреватель The Washington Post, известный американский журналист Фарид Закария. Чтобы понять это, стоит хотя бы сравнить условия заключённого соглашения с изначальными, куда более смелыми требованиями, выполнения которых США пытались добиться изнурительными пошлинами и переговорами.

По словам Закарии, главным образом сейчас соглашение было подписано из-за желания Дональда Трампа сохранить власть. У Китая с этим проблем нет — страна однопартийная, может себе позволить строить долгосрочные планы. А вот американский президент поспешил сгладить накалившуюся ситуацию в экономике перед приближающимися выборами.

В более масштабном плане подписанное соглашение отражает «нечто совершенно новое на международной арене, то, с чем Соединённым Штатам придётся иметь дело на протяжении десятков лет», считает автор статьи. Новая реальность заключается в том, что Китай — «первый действительно равный США соперник в современную эпоху». Как отмечает журналист, в то время как СССР в своё время не мог, по сути, конкурировать с Америкой в экономической сфере, сейчас, КНР вполне на это способен. Это вторая экономика в мире, крупнейший торговый партнёр большинства азиатских и многих других стран, ведущий производитель во многих индустриях, включая высокие технологии — к примеру, 5G.

Что не менее важно, Китай никогда не был частью американской «системы безопасности». До сих пор обстановка в мире, можно сказать, «благоволила» Соединённым Штатам. Все страны, которые после Второй мировой войны набирали экономическую мощь, были исключительно американскими «протекторатами» — Германия, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея. Китай со своей совершенно другой политической системой и культурой, а также откровенным желанием распространять своё влияние в Азии и за её пределами явно не принадлежит к этой категории, а значит, отношения с США точно будут сложными и напряжёнными.

«Однако, как показали провальные переговоры Трампа, в данном случае угрозы, стычки и возмущения делу не помогут. У Китая тоже есть свои рычаги», — рассуждает Фарид Закария.

Главная ошибка Трампа, по мнению автора статьи, состоит в том, что он пошёл на противостояние с Поднебесной в одиночку, когда мог объединить силы с ЕС, вместе с которым США представляют почти 50% глобального ВВП. Но вместо этого Трамп предпочёл разругаться с Европой опять-таки из-за торговли, а также вышел из Транстихоокеанского партнёрства, которое тоже могло бы помочь оказать давление на КНР.

Впрочем, как уверяет журналист, в таком курсе политики виноват не только Дональд Трамп или республиканцы. Демократы сегодня настроены по отношению к Пекину так же воинственно, да и в целом протекционистски. Лидеры Демократической партии охотно критикуют сделку Трампа, но, окажись они сами в Белом доме, ситуация вряд ли была бы кардинально другой, считает Закария.

Пекин действительно умело воспользовался правилами свободной торговли, чтобы добиться таких впечатляющих успехов, однако своим процветанием Китай обязан усердной работе, в ходе которой он превратил устаревшую коммунистическую экономическую систему в более гибкую и рыночно ориентированную. Лучшим ответом на подъём Китая стали бы активные инвестиции США в собственную науку, инфраструктуру и подготовку кадров, чтобы Америку никто не смог обогнать.

Автор обращает внимание, что угроза потенциального противостояния между США и Китаем часто автоматически сравнивается с холодной войной. Если взглянуть на Россию и Китай сегодня, становится ясно, что первая пытается уничтожить установленный США мировой порядок, а последний «не вмешивается в дела западных демократий» и «не нападает на соседей», а спонсирует миротворческие миссии ООН и ни разу с 1979 года ни с кем не воевал.

США предстоит соперничать с Китаем на протяжении большей части XXI века, но делать это следует мудро, обеспечив себе поддержку союзников и сохраняя конкуренцию в рамках существующей международной системы. Знакомый путь конфронтаций и сдерживания может уничтожить действующий «открытый миропорядок и открытую глобальную экономику», а там недалеко и до гонки ядерных вооружений, даже войны.

«С Китаем вопрос заключается не в том, насколько жёстким ты можешь быть, а в том, насколько умным», — констатирует Фарид Закария.