Der Spiegel: в Германии раскрыли трёх китайских шпионов — один из них экс-посол ЕС

Немецкая генпрокуратура запустила расследование в отношении трёх людей, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, сообщает Der Spiegel. По имеющимся сведениям, они передавали частную и деловую информацию Министерству государственного безопасности КНР. Один из подозреваемых — бывший член Еврокомиссии, а также экс-дипломат Европейской службы внешних связей, отмечает издание.
Генеральная прокуратура Германии ведёт расследование в отношении бывшего дипломата ЕС и ещё двух людей по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщает Der Spiegel. По имеющимся сведениям, двое из них передавали Министерству государственного безопасности КНР частную и деловую информацию. Третий подозреваемый заявил о готовности это делать.
По указанию прокуратуры полиция провела обыски на девяти объектах в Берлине, Брюсселе, Баден-Вюртемберге и Баварии. Речь идёт о квартирах и офисах обвиняемых. Если подозрения подтвердятся, это станет одним из тех редких случаев, когда китайских шпионов действительно удалось поймать. Всё время идут разговоры о масштабных операциях по шпионажу, которые Пекин проводит в Германии и Европе, но в действительности следователям очень редко удаётся переиграть китайские спецслужбы, поясняет издание.
Главная фигура в расследовании — бывший член Еврокомиссии, а также экс-дипломат Европейской службы внешних связей. Он занимал ведущие посты в Брюсселе, а позже работал послом ЕС в нескольких государствах. В 2017 году он завершил свою карьеру и стал работать в компании, занимающиеся лоббированием. По информации следствия, в том же году он начал сотрудничать с китайцами. Также он завербовал двух других подозреваемых. Все обвинения в свой адрес экс-посол решительно отвергает.
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