Сенатор США об истоках «российского дела»: лучшее оправдание для ФБР — некомпетентность

Как следует из доклада генерального инспектора Министерства юстиции США, сотрудники спецслужб, начавшие слежку за избирательным штабом Трампа перед выборами 2016 года, были либо крайне предвзяты политически, либо вопиюще некомпетентны, заявил сенатор Тед Круз в эфире Fox News. По словам Круза, генеральный инспектор выявил поразительные злоупотребления администрации Обамы и «глубинного государства».
ТЕД КРУЗ, сенатор США: Доклад генерального инспектора (Министерства юстиции США. — ИноТВ) читатьжутко. То, как администрация Обамы злоупотребляла властью, просто поражает. К сожалению, «глубинное государство» продолжало эти злоупотребления и в первые два года администрации Трампа. Мы видели злоупотребления властью в ФБР и Минюсте.
Должен сказать, я как бывший сотрудник Минюста возмущён. Я считаю, в Минюсте и ФБР есть много хороших мужчин и женщин, которые возмутились, прочитав этот доклад.
В самом лучшем случае доклад генерального инспектора Хоровица можно интерпретировать так: ФБР и Минюст были явно некомпетентны. В докладе генерального инспектора расписано 17 фактически ложных утверждений, которые они сделали в суде FISA. А ещё они проявили полнейшую халатность, распорядившись вести наблюдение, шпионить за кандидатом в президенты и за действующим президентом. Это — самая благоприятная интерпретация.
Настоящая интерпретация такова: эти люди были крайне предвзяты политически, они ненавидели Дональда Трампа, они охотно вместе злоупотребляли полномочиями правоохранительных органов и разведки и шпионили за политическим противником. Я считаю, это жутко.
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