Сенатор США об истоках «российского дела»: лучшее оправдание для ФБР — некомпетентность

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03:00 Смертельно ранивший сотрудника СК в Москве мужчина признан невменяемым Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, смертельно ранившего полковника юстиции Владислава Капустина у здания Следственного комитета в Москве, признали невменяемым, его направят на принудительное психиатрическое лечение.

03:00 Лавров рассказал об откровенном разговоре с Помпео Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с американским коллегой Майком Помпео отметил, что их разговор прошёл в деловом и откровенном ключе.

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03:00 Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства» Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.

03:00 Алоян победил Батисту и завоевал пояс WBA Gold Российский боксёр Михаил Алоян победил панамца Ронала Батисту и завоевал титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold).

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03:00 Вяльбе: нужно бороться до конца за флаг и гимн России Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что страна должна бороться за то, чтобы её спортсмены могли выступать на международных стартах с национальной символикой.

03:00 ЕС назвал саммит в Париже «окном возможностей» для Минских соглашений ЕС назвал прошедший нормандский саммит в Париже «окном возможностей» для выполнения Минских соглашений, а также призывом к быстрому и тщательному выполнению согласованных лидерами стран «нормандской четвёрки» мер.

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03:00 Голоцуцков: наши спортсмены покажут всем кузькину мать Российский гимнаст Антон Голоцуцков уверен, что даже под нейтральным флагом отечественные спортсмены сумеют показать высокие результаты на Олимпийских играх в Токио.

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03:00 Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия» Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о намерении поручить прокуратуре проконтролировать ход расследования дела «Нового величия».

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03:00 Агапитов — об отстранении России: не все заинтересованы в том, чтобы правда была услышана Президент Федерации тяжёлой атлетики (ФТАР) Максим Агапитов поделился мнением о том, как российскому спорту выйти из кризиса, вызванного допинговым скандалом и отстранением от крупных соревнований.

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03:00 Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

03:00 Рамос предложил ввести дополнительный «Золотой мяч» для Роналду и Месси Капитан испанского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» в 2019 году и пошутил насчёт отдельной награды для форварда «Барселоны» Лионеля Месси и Криштиану Роналду из «Реала».

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03:00 Гамова — о решении WADA: принять и понять подобное решение невозможно Экс-волейболистка сборной России Екатерина Гамова высказалась по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить россиянам выступать на крупных международных соревнованиях.

03:00 Лавров прибыл в Госдеп для переговоров с Помпео Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Государственный департамент США для переговоров с госсекретарём Майком Помпео.

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03:00 Источник: Слуцкий — кандидат на пост главного тренера «Монако» Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может заменить португальского специалиста Леонарду Жардима во французском клубе «Монако».