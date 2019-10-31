Бывший агент ФБР: из-за внутренней грызни США беззащитны перед Путиным

При Дональде Трампе авторитет всех государственных структур США оказался подорван, а лучшие защитники страны подверглись нападкам, сетует в эфире MSNBC бывший спецагент ФБР Клинт Уоттс. Уоттс подчёркивает, что всё это результат внутренней политической борьбы, а не козней Кремля, который, однако, успешно пользуется слабостью Америки.

КЛИНТ УОТТС, бывший специальный агент ФБР: Если посмотреть, как Соединённые Штаты противостоят агрессии иностранного государства, такого как Россия, все структуры власти подверглись нападкам, но не со стороны России, а со стороны людей в Белом доме, в конгрессе, в обществе…



Подумайте об этом. Агенты ФБР из отделения контрразведки, которые вели расследование и выполняли свой долг, чтобы противостоять России, были публично опорочены, их принижали, унижали в Twitter…



А теперь этот подполковник (Виндман. — ИноТВ), один из наших экспертов по России и Украине… Как вы думаете, сможет ли он теперь когда-нибудь ещё эффективно выполнять свою работу? Это человек, разрабатывающий стратегию, служивший в Москве и в Киеве, переведённый в Госдепартамент…



Билл Тейлор — возможно, лучший посол, который у нас там был. Теперь его очерняют и называют непримиримым противником Трампа.



Они взялись и за разведсообщество. Наши избранные официальные лица выискивают разоблачителя, пытаются раскрыть этого человека, явно понимающего российскую угрозу.



Если посмотреть на все властные структуры США, авторитет их подорван. Они увязли в расследованиях, подвергаются жестоким нападкам со стороны президента США или других (республиканских. — ИноТВ) конгрессменов. Как мы вообще можем противостоять Путину в данный момент?



Если смотреть на это издалека… Россия просто не может поверить, какие подарки на неё сыплются! И если посмотреть, что происходит по всему миру, они (русские. — ИноТВ) теперь снова в Африке, после 20 лет фактического отсутствия, они ведут себя агрессивно. Мы видим их на Балканах, во всех бывших советских республиках Восточной Европы и в Скандинавии, где они предпринимают очень агрессивные шаги. И они начинают действительно досаждать на Ближнем Востоке.



Что касается нашего положения в мире, мы отступаем. А наши главные защитники во всех госструктурах США вынуждены обороняться — из-за внутренней борьбы в нашей собственной стране. Владимир Путин ничего этого не делал, мы сами с собой это делаем.



Дата выхода в эфир 29 октября 2019 года.