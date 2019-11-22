CNN: экс-юрист ФБР подделал документ из «российского дела» — Трампу на радость

Экс-чиновник ФБР оказался под следствием по подозрению во внесении изменений в документ, имеющий отношение к установлению негласной слежки за советником Трампа Картером Пейджем, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Пока трудно сказать, какую роль сыграли эти изменения, отмечает телеканал, но тема быстро станет очень политизированной, так как на этом примере президент попытается доказать, что никаких оснований подозревать его в «сговоре» с Россией не было.

Срочные вечерние новости и эксклюзив CNN. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили CNN, что бывший чиновник ФБР попал под следствие по уголовному делу после того, как он якобы внёс изменения в документ, имеющий отношение к слежке за советником предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Информация касается попыток ФБР получить ордер на слежку на основании Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Подробнее об этом нам расскажет старший корреспондент в Министерстве юстиции Эван Перез. Объясните, что вы узнали.

ЭВАН ПЕРЕЗ, старший корреспондент США в Министерстве юстиции: Андерсон, речь идёт о бывшем юристе ФБР; этот человек принимал участие в подготовке письменных запросов, которые в итоге были удовлетворены судом FISA, который одобрил слежку за Картером Пейджем. Последний, если вы помните, был одним из помощников Трампа, который попал под следствие ФБР.

Судя по всему, в ходе подготовки документации этот юрист внёс изменения в документ, использованный в ходе составления запроса в суд FISA. Мы не знаем, каким конкретно образом это было сделано, однако об этом стало известно в ходе расследования генерального инспектора Минюста Майкла Хоровица. Как вы знаете, соответствующий доклад выходит в начале декабря. В результате теперь мы имеем расследование по уголовному делу, которым занимается Джон Дурэм, — это прокурор, которого генпрокурор США Уильям Барр назначил для того, чтобы получить более широкое представление о событиях 2016 года, а также для того, чтобы изучить данные, приобщённые к расследованию ФБР по делу о российском вмешательстве.

Можете ли вы предположить, насколько серьёзную роль сыграл изменённый документ или его часть в расследовании ФБР по делу Пейджа?

ЭВАН ПЕРЕЗ: Да. Послушайте, в какой-то мере тяжело сказать, повлияло ли бы это на то, одобрил бы суд запрос или нет. Переиграть эту ситуацию невозможно, потому что если убрать этот документ, то непонятно, какое решение принял бы судья. Однако очевидно то, что речь идёт об очень важном элементе расследования, и с политической точки зрения этот эпизод будет очень важным для президента и его союзников.

Просто чтобы прояснить ситуацию: мы ничего не знаем о сути изменений; не знаем, идёт ли речь о внесении другой даты или материальном факте.

ЭВАН ПЕРЕЗ: Несколько источников сообщили нам, что изменилось само значение документа, но мы не знаем, имело ли место внесение существенного изменения, отсутствие которого привело бы к тому, что запрос не был бы одобрен.

Да, это очевидно крупная новость. Когда появится этот доклад?

ЭВАН ПЕРЕЗ: По словам Линдси Грэма и Майкла Хоровица, он будет опубликован 9 декабря. Как вы знаете, Андерсон, президент и его союзники всячески продвигали идею публикации этого документа по той причине, что они считают, что он докажет, что ФБР совершило противозаконные действия во время этого расследования и что, по сути, никаких оснований для подозрений в адрес предвыборного штаба президента и его самого не было. Так что, по моему мнению, это будет крайне политизированная тема — вне зависимости от того, когда её поднимут.

С нами был Эван Перез. Ждём новостей. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2019 года.