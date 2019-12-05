Ведущий Fox: Путин не ненавидит Америку так, как «маккартисты» в СМИ

Хотя расследование спецпрокурора Мюллера поставило крест на истории о «сговоре» Трампа с Москвой, левые телеканалы в США одержимы Россией как никогда, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Владимир Путин стал для них «страшилкой», а всех неугодных СМИ объявляют агентами Кремля.

Ещё смешнее — и, уж конечно, ещё удивительнее — то, что мы вообще до сих пор говорим о России. Нам теперь известно, что это ненастоящая история, этого никогда не происходило, не было никакого сговора, Россия не «взломала нашу демократию». Всё это были одни отговорки, нелепые отговорки, придуманные избирательным штабом Хиллари Клинтон примерно 9 ноября 2016 года, чтобы объяснить её неожиданное поражение на последних президентских выборах. «Мы проиграли, но мы не должны были проиграть», — с самого начала это был единственный аргумент, на котором держалась «российская» теория заговора.



Теперь, благодаря расследованию, которое обошлось во много миллионов долларов и длилось годами, и все мы должны были это терпеть в ущерб всему остальному, эта теория заговора умерла. То есть её убил Роберт Мюллер. Однако почему-то она продолжает жить в издевательских обвинениях наших бездумных публичных интеллектуалов и телеведущих в париках.



Казалось бы, эти люди должны раскаяться. Может быть, немного присмиреть, после того как вышел доклад Мюллера, доказавший ложность того, о чём нам, задыхаясь от волнения, твердили два года. Но нет. Они одержимы Россией больше, чем когда-либо. Смотрите, как бедный дурачок Чак Тодд вчера полностью уподобился Джо Маккарти*.



ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор США: Но тот факт, что Россия была настолько агрессивной, не исключает того, что президент Порошенко активно работал на госпожу Клинтон. Итак, если я неправ и если все эти журналисты неправы…



ЧАК ТОДД, ведущий MSNBC: Минуточку, сенатор Кеннеди! У вас теперь президент Украины заявляет, что активно работал на кандидата в президенты от Демократической партии? Да ладно вам! Вы понимаете, что единственный, кто утверждает это за пределами Соединённых Штатов, это вот этот человек, Владимир Путин!



Владимир Путин! «Являетесь ли вы сейчас и являлись ли в прошлом пешкой Владимира Путина?» Казалось бы, они должны видеть себя со стороны и не говорить таких вещей вслух, учитывая историю США. Но, конечно же, они никогда не видят себя со стороны.



Эти люди не только неблагоразумны, истеричны, политически предвзяты и совершенно бесчестны. Они ещё и… тупые, что ли? И поскольку тупым людям тяжело переключать мозги, выходит, что все, кто работает в эфире MSNBC, до сих пор делают вид, что «сговор с Россией» — самая важная история. Как будто никакого доклада Роберта Мюллера не было.



ДЖОЙ РИД, ведущая MSNBC: Возможно ли, что Дональд Трамп получает свои представления о мире от президента России?



НАВИД ДЖАМАЛИ, колумнист Newsweek: Он ведёт себя так, будто работает на Россию. Он распространяет аргументацию, разработанную в Кремле!



ГЛЕНН КИРШНЕР, аналитик MSNBC: Я не могу найти правдоподобного объяснения тому, что все эти выборные официальные лица, похоже, хотят передать весь наш госаппарат Владимиру Путину.



ДЖОЙ РИД: На этот раз враг — Россия, которая как будто бы проглотила одну из великих американских политических партий целиком.



МАЛЬКОЛЬМ НЭНС, аналитик MSNBC: Конституция — это кусок бумаги, который они бы предпочли порвать или порезать на куски, вместо того чтобы любой ценой защищать эту страну! Всё это подстроили русские!



ДЖОЙ РИД: Мы бросили хороших ребят и присоединились к мировым плохишам. И республиканцы в своей массе, похоже, этим вполне довольны.



САРА КЕНДЗИОР, журналистка: Как я уже говорила, теперь мы имеем транснациональный криминальный синдикат, выдающий себя за правительство и возглавляемый агентом Кремля!



МАЛЬКОЛЬМ НЭНС: Дональд Трамп верит — искренне верит! — словам коммуниста… бывшего коммуниста, диктатора, офицера КГБ. Больше, чем кому-либо в Америке! Мы в опасности!



«Мы в опасности!» — говорит Малькольм Нэнс. Это поистине безответственно. Напомню, всё, что мы только что показали, вышло в эфир в последние две недели. Если исключить опровергнутые теории заговора, может ли кто-то из этих людей сказать вам, чем так уж плох Владимир Путин? Чем он так плох? «Он плохой!» — говорит Чак Тодд. Хорошо. Говорите помедленнее, чтобы я понял. Почему Владимир Путин хуже, чем… ну, не знаю, длинный список союзников Америки! Возьмём, к примеру, короля Саудовской Аравии. Или руководство Эмиратов. Людей, от которых столь многие в Вашингтоне сейчас получают деньги. Чем он хуже их? На этот вопрос они ответить не могут.



Для Чака Тодда и остальных болванчиков Владимир Путин — это не реальный человек с реальными идеями и приоритетами, со страной и убеждениями. Нет, он давно перестал быть таковым. Он — метафора, живая метафора. Он — страшилка. Шаг вправо, шаг влево — и вы предатель, который заодно с Владимиром Путиным! Выведите его изображение на экран! Мы можем показать его изображение на экране? Да, пожалуйста.



Парадокс, конечно же, в том, что Путин при всех его недостатках не ненавидит Америку так, как многие из этих людей. Вот им-то наша страна действительно не нравится! И они ещё называют других предателями? Потому что те «повторяют аргументы Путина»? Это люди, которые ничего не знают о России, не говорят по-русски и не могли бы назвать три города в России.



Остальной мир не настолько туп. Может быть, и туп, но не настолько. Вот, например, президент Франции Эммануэль Макрон. В прошлом месяце Макрон заявил, что у НАТО, цитирую, «смерть мозга», потому что НАТО существует для коллективной обороны, однако после того, как Советский Союз распался — в 1991 году! — у альянса нет явного врага. Европе и Соединённым Штатам, по словам Макрона, нужны более близкие отношения с Россией, а не более враждебные. Делает ли это Макрона прихвостнем Путина, марионеткой Москвы? А может быть, он просто здравомыслящий лидер, каких у нас нет, заботящийся об интересах своей страны?



Россия не является главным врагом Америки, это очевидно. Никто в здравом уме так не думает. Наш главный враг — это, конечно же, Китай. И Соединённые Штаты должны противостоять Китаю совместно с Россией. Насколько это возможно. Китай — это страна, которая сегодня, сейчас убивает десятки тысяч американцев в год с помощью фентанила, опустошает целые районы нашей страны, сокращает нашу продолжительность жизни. Вот какая это серьёзная угроза. Она исходит от Китая, и нашим элитам до этого практически нет дела. Они даже не хотят этого признавать. На самом деле, многие наши политики вместо этого помогают коммунистическому правительству Китая. В Калифорнии политики объявляют бойкот другим штатам США за их «неэтичное поведение», а потом летят в Китай восхвалять тамошнюю диктатуру.



Дата выхода в эфир 02 декабря 2019 года.



* Джозеф Маккарти — американский сенатор-республиканец, инициатор преследования коммунистов и симпатизирующих Советскому Союзу в 1950-е годы (прим. ИноТВ).

