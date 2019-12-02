Сенатор Соединённых Штатов Джон Нили Кеннеди считает, что Украина, как и Россия, вмешивалась в президентские выборы 2016 года, сообщает The Washington Post. Как рассказывает издание, об этом Кеннеди заявил в эфире телеканала NBC, в качестве доказательств ссылаясь на статьи авторитетных американских газет.
В воскресенье сенатор-республиканец от Луизианы Джон Нили Кеннеди заявил, что и Россия, и Украина вмешивались в президентские выборы 2016 года, пишет The Washington Post. После интервью телеканалу Fox News, от которого он впоследствии отказался, это ещё одна попытка сенатора сместить фокус с заключения разведывательных служб о том, что Россия приложила усилия для избрания президента Трампа.
Консервативный обозреватель Майкл Герсон раскритиковал в эфире Fox News ошибочное заявление Кеннеди, согласно которому не Россия, а Украина стоит за хакерской атакой на электронную почту национального комитета Демократической партии в 2016 году. Сам сенатор не согласился с тем, что он закрывает глаза на правду: «Я считаю, что Россия и Украина обе вмешивались в выборы 2016 года», — объявил он в воскресенье на канале NBC, отвечая на вопрос ведущего Чака Тодда. Тодд спросил, не считает ли Кеннеди, что его «одурачила» российская пропаганда: по словам журналиста, ею занимается разведка Кремля, «чтобы такие люди, как вы, говорили такие вещи об Украине». На это американский политик ответил, что не получал подобных предупреждений: «Меня об этом не информировали, а доктор Хилл имеет право на собственное мнение». Как напоминает газета, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности в вопросе России Фиона Хилл в прошлом месяце дала свидетельские показания на слушаниях по импичменту Дональда Трампа, предупредив о том, что несколько союзников действующего президента распространяют с подачи российских служб безопасности бездоказательные утверждения, что не Россия, а Украина вмешивалась в выборы 2016 года.
Кеннеди в воскресенье в доказательство своей точки зрения подчеркнул, что усилия Украины по вмешательству в выборы были «хорошо задокументированы» в The Economist, Financial Times, The Washington Examiner и других изданиях. «Означает ли это, что украинские лидеры были более агрессивными, чем Россия? Нет. Россия была очень агрессивной, а они намного более хитроумные, — приводит его аргументы The Washington Post. — Но тот факт, что Россия была настолько агрессивной, не исключает того, что президент Порошенко активно работал на Клинтон». Однако, как пишет издание, нет никаких доказательств этого вмешательства.
Ведущий NBC встретил высказывание республиканского сенатора с недоверием: «Я имею в виду, подождите секунду, сенатор Кеннеди. Вы сейчас говорите, что Украина активно работала, чтобы кандидат от демократов стала президентом». Затем на экране появился портрет Владимира Путина, а Тодд зачитал слова, которыми российский президент прокомментировал обвинения в адрес Украины на форуме «Россия зовёт!» 20 ноября: «Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах, теперь Украину обвиняют. Ну и пускай там разбираются между собой». Американский ведущий настаивал: «Вы понимаете, что единственный, кто ещё использует это доказательство за пределами США, это вот этот человек, Владимир Путин… Вы делаете в точности то, к чему российские службы пытаются принудить американских политиков». «Просто почитайте статьи», — ответил ему Кеннеди.