Сенатор Соединённых Штатов Джон Нили Кеннеди считает, что Украина, как и Россия, вмешивалась в президентские выборы 2016 года, сообщает The Washington Post. Как рассказывает издание, об этом Кеннеди заявил в эфире телеканала NBC, в качестве доказательств ссылаясь на статьи авторитетных американских газет.

В воскресенье сенатор-республиканец от Луизианы Джон Нили Кеннеди заявил, что и Россия, и Украина вмешивались в президентские выборы 2016 года, пишет The Washington Post. После интервью телеканалу Fox News, от которого он впоследствии отказался, это ещё одна попытка сенатора сместить фокус с заключения разведывательных служб о том, что Россия приложила усилия для избрания президента Трампа.

Консервативный обозреватель Майкл Герсон раскритиковал в эфире Fox News ошибочное заявление Кеннеди, согласно которому не Россия, а Украина стоит за хакерской атакой на электронную почту национального комитета Демократической партии в 2016 году. Сам сенатор не согласился с тем, что он закрывает глаза на правду: «Я считаю, что Россия и Украина обе вмешивались в выборы 2016 года», — объявил он в воскресенье на канале NBC, отвечая на вопрос ведущего Чака Тодда. Тодд спросил, не считает ли Кеннеди, что его «одурачила» российская пропаганда: по словам журналиста, ею занимается разведка Кремля, «чтобы такие люди, как вы, говорили такие вещи об Украине». На это американский политик ответил, что не получал подобных предупреждений: «Меня об этом не информировали, а доктор Хилл имеет право на собственное мнение». Как напоминает газета, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности в вопросе России Фиона Хилл в прошлом месяце дала свидетельские показания на слушаниях по импичменту Дональда Трампа, предупредив о том, что несколько союзников действующего президента распространяют с подачи российских служб безопасности бездоказательные утверждения, что не Россия, а Украина вмешивалась в выборы 2016 года.

Кеннеди в воскресенье в доказательство своей точки зрения подчеркнул, что усилия Украины по вмешательству в выборы были «хорошо задокументированы» в The Economist, Financial Times, The Washington Examiner и других изданиях. «Означает ли это, что украинские лидеры были более агрессивными, чем Россия? Нет. Россия была очень агрессивной, а они намного более хитроумные, — приводит его аргументы The Washington Post. — Но тот факт, что Россия была настолько агрессивной, не исключает того, что президент Порошенко активно работал на Клинтон». Однако, как пишет издание, нет никаких доказательств этого вмешательства.

WATCH: @ChuckTodd asks @SenJohnKennedy if he is "at all concerned that he has been duped" into believing that former Ukraine president worked for the Clinton campaign in 2016 #MTP #IfItsSunday@SenJohnKennedy: "No, just read the articles." pic.twitter.com/A0rLu03F8j — Meet the Press (@MeetThePress) December 1, 2019

Ведущий NBC встретил высказывание республиканского сенатора с недоверием: «Я имею в виду, подождите секунду, сенатор Кеннеди. Вы сейчас говорите, что Украина активно работала, чтобы кандидат от демократов стала президентом». Затем на экране появился портрет Владимира Путина, а Тодд зачитал слова, которыми российский президент прокомментировал обвинения в адрес Украины на форуме «Россия зовёт!» 20 ноября: «Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах, теперь Украину обвиняют. Ну и пускай там разбираются между собой». Американский ведущий настаивал: «Вы понимаете, что единственный, кто ещё использует это доказательство за пределами США, это вот этот человек, Владимир Путин… Вы делаете в точности то, к чему российские службы пытаются принудить американских политиков». «Просто почитайте статьи», — ответил ему Кеннеди.