L’Express: учёные не обнаружили влияния «русских троллей» на умы американцев

Учёные американского Университета Дьюка не нашли признаков того, что «российские тролли» оказали существенное влияние на американских избирателей в ходе предвыборной кампании 2016 года, пишет L’Express. Как пояснили авторы исследования, столь слабые результаты объясняются недостаточным охватом со стороны «троллей», а также тем, что они взаимодействовали, в основном, с гражданами, укоренившимися в своих резких суждениях.

Российское вмешательство через социальные сети в выборы разных стран, включая референдум по брекситу и американскую президентскую гонку 2016 года, стало объектом множества политических и правовых расследований, пишет L’Express. «Волны цифровой пропаганды, прицельной травли или наполнения интернет-пространства посланиями, исполненными ненависти, продолжают подпитывать страхи, сомнения, слухи и прочие фантазии», — отмечает журнал. Однако действительно ли эти техники помогают усугубить поляризацию сообщества интернет-пользователей и влиять на их политический выбор, задаётся вопросом издание.

Хотя в отношении используемой в этих масштабных операциях стратегии некоторыми исследователями уже были сделаны определённые выводы, их реальное воздействие на поведение и мнение отдельных лиц почти не измерялось, отмечается в статье. В связи с этим эксперты американского Университета Дьюка проанализировали взаимодействие «русских троллей» в Twitter с 1239 американцами — сторонниками демократов или республиканцев в 2017 году и пришли к выводам, которые могут удивить.

Как рассказал в интервью журналу директор «лаборатории поляризации» Университета Дьюка и автор исследования Кристофер Бейл, с помощью алгоритма под названием Байесовское дерево регрессий исследователям удалось измерить влияние троллей на американских пользователей сети интернет. В результате учёные пришли к выводу, что влияние российских троллей было практически нулевым.

По их словам, отчасти слабое воздействие «российской пропаганды» в Twitter объясняется тем, что сообщения троллей видны не многим, несмотря на их «бурную деятельность». Однако есть и другое объяснение. Оно заключается в том, что «российские агенты» взаимодействовали по большей части с индивидами, уже укоренившимися в своих резких суждениях, — повлиять на таких лиц сложнее, чем на тех, кто ещё не определился или не имеет чётких политических предпочтений. «Поскольку эти лица уже настроены «экстремистски», они не склонны к переменам», — поясняет автор исследования.

В то же время, как напоминает журнал, стратегия компании Cambridge Analytica, обвиняемой в попытках манипуляции американскими и британскими интернет-пользователями через Facebook, как раз заключалась в направленном воздействии на неопределившихся избирателей с целью склонить их к голосованию за Дональда Трампа или брексит.

При этом, хотя авторы исследования признают ограниченность его выводов — в частности, невозможность определить степень влияния «русских троллей» на результат американских выборов 2016 года — по их мнению, его результаты вновь подтверждают трудность оказания влияния на политические воззрения граждан.

«Тем не менее, хотя наше исследование было ограничено в выборке и периоде времени — 2017 год, спустя год после выборов 2016 года, — оно не должно уменьшать нашей обеспокоенности кампаниями по оказанию влияния в социальных сетях, проводимыми зарубежными державами», — отмечают учёные, призывая к анализу влияния троллей на отдельных пользователей и, в частности, значимых политических фигур и кандидатов.