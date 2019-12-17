Washington Times: Береговая охрана США обвинила российское судно в небезопасных манёврах

Береговая охрана США заявила о «небезопасных манёврах», предпринятых российским кораблём «Виктор Леонов» у берегов Южной Каролины и Джорджии, сообщает The Washington Times. Утверждается, что «Виктор Леонов» осуществлял слежку за американскими военными базами, а также за подводными интернет-кабелями.

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» осуществляет операции у восточного берега США и совершал «небезопасные манёвры» вблизи американской базы ядерных подлодок, пишет The Washington Times, ссылаясь на сообщение американской Береговой охраны.

Также подозревается, что «Виктор Леонов» отслеживает не только американские военные базы, но и подводные сетевые кабели, пишет издание. В минувшее воскресенье Береговая охрана города Чарльстон опубликовала информационную справку о «Викторе Леонове», в которой судно было указано как «вспомогательный разведывательный корабль». В справке отмечалось, что российский корабль предпринимал «небезопасные манёвры» у берегов Южной Каролины и Джорджии. Также говорилось, что «эти небезопасные манёвры включали в себя отсутствие сигнальных огней в условиях ухудшенной видимости, отсутствие реакции на приветствия торговых судов, пытавшихся скоординировать безопасное маневрирование, и прочие хаотичные перемещения».

Кроме того, в справке подчёркивается, что все суда, оказавшиеся неподалёку от «Виктора Леонова», должны соблюдать крайнюю бдительность и действовать предельно осторожно, пишет The Washington Times.