NYT: торговое соглашение — «полезная пауза в стремительном ухудшении китайско-американских отношений»

Подписание первой части торговой сделки с Китаем подарит Дональду Трампу торговый бум в ближайшие годы и дополнительные очки на выборах, пишет The New York Times. Критики опасаются, что соглашение не решает многих структурных вопросов, вроде правительственных субсидий Пекина своим компаниям, однако, как считают эксперты, договор — уже позитивный шаг в условиях обострившейся напряжённости.

В среду 15 января президент США Дональд Трамп подписал первую часть торговой сделки с Китаем, сделав важный шаг к снижению уровня напряжённости в отношениях с Пекином и к завершению затянувшегося конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет The New York Times.



Согласно условиям соглашения, Пекин идёт на ряд ощутимых уступок — соглашается не вынуждать американские компании передавать технологии в качестве обязательного условия их работы на территории Поднебесной. Китайский рынок откроется для большего числа американских компаний и увеличивает объёмы экспорта продукции США в сфере сельского хозяйства и энергетики. Китай пообещал к 2021 году закупить американских товаров на сумму $200 млн и, как предполагается, должен будет ослабить некоторые пошлины со своей стороны. В то же время американские пошлины, действующие в отношении китайской продукции общей стоимостью $360 млрд, сохраняются. Как и угроза введения новых сборов в США, если Пекин не сумеет выполнить свою сторону сделки.



«Сегодня мы с Китаем делаем исторический шаг, каких раньше не было, по направлению к будущему, где процветает честная и взаимовыгодная торговля с китайской стороной. Вместе мы исправляем ошибки прошлого», — объявил Дональд Трамп на церемонии подписания.



Как напоминает издание, заключению первой части соглашения предшествовали два года напряжённых переговоров и всё более и более серьёзных угроз, которые, казалось бы, в любой момент были готовы подтолкнуть Пекин и Вашингтон к полномасштабной экономической войне. Американский лидер выполнил своё предвыборное обещание вести более жёсткую политику с Китаем и настоял на изменении текущих условий торговли, которые, по словам Трампа, уничтожили промышленность и рабочие места в США.



Газета обращает внимание, что новая сделка, которая оставляет без изменения львиную часть действующих на китайские товары пошлин, существенно отличается от традиционных соглашений о свободной торговле, которые раньше заключала Америка. Критики полагают, что новый подход, так называемая управляемая торговля, противоречит принципам, которые всегда отстаивал Вашингтон — в особенности перед лицом управляемой китайской экономики.



Бывший сотрудник администрации Джорджа Буша — младшего и руководитель аналитической фирмы Rock Creek Global Advisors Дэниел Прайс считает, что такими темпами роль государства в американской экономике тоже станет усиливаться. А торговый бум, который гарантирует новое соглашение с Китаем, придётся очень кстати перед выборами 2020 года и добавит очков действующему лидеру.



В то время как председатель КНР Си Цзиньпин направил обращение Трампу со словами, что соглашение «выгодно и для Китая, и для США, а также для всего мира», критики делятся опасениями, что новая сделка решает далеко не все проблемы. Так, среди прочего Китай отказался давать в соглашении гарантии о том, что он не будет совершать компьютерные атаки на американские компании, мотивировав это тем, что вопрос к торговле не относится.



Кроме того, сделка не касается одной важной структурной проблемы. Речь идёт о систематической поддержке китайскими властями собственных производителей, напрямую конкурирующих с американскими предприятиями, в особенности в важных индустриях, вроде производства солнечной энергии или стали. Производители из США считают, что такой подход изначально позволил дешёвым китайским продуктам с лёгкостью наводнить американский рынок. По словам президента Объединения американских производителей (Alliance for American Manufacturing) Скотта Пола, первая часть торговой сделки между Вашингтоном и Пекином «никак не решила проблему того, что Китай субсидирует своих производителей», а «все эти «покинутые мужчины и женщины» на американских заводах снова оказались забыты».



Остались недовольны проигнорированной проблемой и демократы. Сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер раскритиковал сделку, сказав, что она стала «разочарованием для миллионов американцев, желающих увидеть, как США заставит Китай играть по-честному».



Как заверяет администрация, частично эта тема будет подниматься в обсуждениях второй части соглашения, именно поэтому Вашингтону нужны активные пошлины — в качестве рычага влияния. «Я соглашусь снять пошлины, если мы сумеем разобраться со вторым этапом», — заявил Дональд Трамп. Однако президент уже назначил предварительный срок для подписания второй части сделки на время после ноябрьских выборов, и многие сомневаются, что США и Китай в ближайшее время что-то подпишут.



По итогам только что заключённого договора в США сохранятся пошлины на 65% импортируемых из Китая товаров, а в КНР — на 57%, импортируемых из Америки. Возможно, часть китайских пошлин будет отменена в ближайшее время.



Примечательно, что стороны не подготовили сразу версию документа на китайском языке. Это породило обеспокоенность относительно возможных трудностей перевода и того, будет ли в окончательном варианте китайская версия соглашения написана в том же требовательном тоне, что и английская. «Мы должны убедиться, что выражения в договоре одинаковы и в китайской, и в английской версиях — как показывает история, несоответствия могут легко быть использованы в качестве лазейки», — комментирует глава Американской торговой палаты в Шанхае Кер Гиббс.



В конечном счёте, по словам The New York Times, победы первой части торговой сделки достались США дорогой ценой. Нестабильность, спровоцированная американскими пошлинами, привела к замедлению экономического роста по всему миру. И тем не менее, как выразилась профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Сьюзан Шерк, новое соглашение может стать «полезной паузой в процессе стремительного ухудшения американо-китайских отношений».