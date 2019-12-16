Die Zeit: перемирие в торговой войне с Китаем сыграет на руку Трампу на выборах

На фоне процедуры импичмента временное перемирие в торговой войне с Китаем — это несомненный успех для главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Die Zeit. Так же это хорошая новость для всего остального мира, которому пока что можно не беспокоиться из-за хрупких отношений двух сверхдержав. Однако у этой сделки есть и проигравшие, а именно американские демократы, отмечает автор статьи Клаус Бринкбоймер.

Перемирие в торговой войне США и Китая — это победа для главы Белого дома Дональда Трампа и хорошая новость для всего мира, пишет Die Zeit. «Никаких новых пошлин, никаких новых оскорблений. И соответственно никакой новой неуверенности на мировых биржах, а главное — никаких серьёзных опасений по поводу очередного обострения в хрупких отношениях двух самых могущественных государств мира. Это успех? Несомненно», — рассуждает автор статьи Клаус Бринкбоймер.

Тот факт, что первый этап торговой сделки с Китаем действительно удалось согласовать, показывает, что компромиссы и даже достижение договорённостей в политике всё ещё возможны, подчёркивает немецкий журналист. Это показали и страны ЕС на климатическом саммите в Мадриде. Не все действия политиков основываются на эгоизме, они умеют не только разрушать, констатирует издание.



Хотя, стоит отметить, Трамп в последнее время только этим и занимался. Он разрушил всё, что только мог: Парижское соглашение по климату, ядерное соглашение с Ираном, ДРСМД с Россией и североамериканское торговое соглашение НАФТА. К тому же он ввёл пошлины против Китая и ЕС, показав беспомощность и бесполезность Всемирной торговой организации. При этом президент США постоянно обещал, что заключит новые, более выгодные сделки, но этого не происходило.

Теперь же, по крайней мере, в случае с Китаем, наметились некие подвижки, впрочем, много с Пекина стребовать всё же не удалось. Поднебесная проявила выдержку и стойкость в торговом конфликте с США, не испугавшись угроз, поэтому в заключении это всё же были переговоры на равных.

К тому же американцам не удалось добиться главной цели: они хотели честной конкурентной борьбы с китайскими компаниями, которых поддерживает и субсидирует государство. Но эти моменты планируется обсуждать только на втором этапе торговой сделки. И всё же Китай согласился закупить в 2020 году американской сельскохозяйственной продукции на $32 млрд. Apple и другие технологические концерны могут пока что не опасаться пошлин. К тому же американские банки и американские компании, предоставляющие услуги проведения платёжных операций, смогу работать на рынке Поднебесной без участия китайских партнёров.



Трамп наверняка задумывался и о политических последствиях этого соглашения, особенно на фоне процедуры импичмента. Дело в том, что в 2016 году за него проголосовали многие фермеры, а большое количество банкротств среди них в этом году и рецессия в 2020 не помогли бы ему переизбраться. Теперь же ситуация в сельском хозяйстве вновь наладится. Так что на предстоящих выборах сильнее всего от этого соглашения могут проиграть демократы, заключает Die Zeit.