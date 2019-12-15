SRF: США обрушили ВТО в глубочайший кризис за всю историю организации

США уже годами блокируют назначение новых судей в апелляционный суд Всемирной торговой организации, сообщает SRF. Это обрушило ВТО в глубочайший кризис за её 25-летнюю историю. Многие говорят о том, что в сохранении института нет смысла, ведь он парализован и не может повлиять на ситуацию в мировой торговле, в частности — на конфликт США и Китая, отмечает швейцарский телеканал.
Когда США и Китай ведут торговую войну или достигают частичных соглашений, то это конфликты, которые, по идее, должен урегулировать апелляционный суд ВТО. Но этот суд и сама организация парализованы, потому что США годами блокируют назначение новых судей. Одна судья есть, но их должно быть трое. Заместитель генерального директора ВТО Карл Браунер видит проблеск надежды во Всемирном экономическом форуме, который пройдёт в январе.
КАРЛ БРАУНЕР, заместитель генерального директора ВТО:На геополитическом уровне ведётся противостояние, каких мы не видели последние 25 лет. ВТО — это одна из площадок, на которой игроки ведут геополитическую борьбу и разыгрывают свои драмы.
Одна из этих драм — торговый конфликт между США и Китаем. Вчера удалось достичь частичного соглашения. Но президент США Трамп вряд ли перестанет делать ставку на двусторонние отношения, вместо многонациональных институтов. В то же время всё больше людей говорят, что в ВТО нет смысла.
КАРЛ БРАУНЕР:Без ВТО всё буде плохо. Тогда будет хаос. И каждый будет драться с каждым за особые условия и привилегии. Сейчас же есть чёткие условия, которых и сегодня придерживаются 90% членов организации.
Если в мировой торговле один из партнёров нарушит эти условия, следующий шаг будет за апелляционным судом. Вопрос в том: «Как дать ему толчок?» Начало может быть положено на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
КАРЛ БРАУНЕР:На Всемирном экономическом форуме в Давосе Швейцария проведёт министерские встречи. И я надеюсь, это создаст импульсы.
ВТО находится в самом глубоком кризисе за свою 25-летнюю историю. Но, похоже, надежда ещё есть.
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