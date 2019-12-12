Bloomberg рассказал об убытках США от своих же пошлин
Изначально протекционизм Дональда Трампа заключался в тарифах на сталь и алюминий из Китая и ЕС, однако теперь пошлинами обложены почти все товары, поставляемые в США из КНР, пишет Bloomberg.
Изначально протекционизм Дональда Трампа заключался в тарифах на сталь и алюминий из Китая и ЕС, однако теперь пошлинами обложены почти все товары, поставляемые в США из КНР, пишет Bloomberg.
Около международного аэропорта в Багдаде упали две ракеты. Об этом заявили в иракских органах безопасности.
На телеканале ТНТ назвали продуманным маркетинговым ходом показ первых трёх серий сериала «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предложил армейскому КВН пригласить принять участие в игре курсантов из стран ближнего зарубежья, в том числе с Украины и из Прибалтики.
В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико».
В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Тоттенхэмом».
В рамках шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал выездную победу над бельгийским «Брюгге».
В матче группового раунда Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл леверкузенский «Байер».
В рамках группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ разгромил турецкий «Галатасарай».
Пентагон рассматривает возможность сокращения военного контингента в Афганистане, сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
В зонах поиска пропавшего самолёта ВВС Чили Hercules C-130, который летел из города Пунта-Аренас на чилийскую базу в Антарктиде, обнаружены обломки, которые могут быть частью борта.
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц считает целесообразным приглашение иностранных судей на некоторые матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже. По данным ведомства, авария произошла около 23:00 мск в районе аэродрома Кореновск. Полёт выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
Миланский «Интер» намерен усилиться футболистами «Барселоны» Иваном Ракитичем и Артуро Видалем.
Путь к денуклеаризации КНДР и всего Корейского полуострова лежит не через санкции, а через укрепление доверия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
На Кубани потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил сожаление, что бывший глава московской лаборатории Григорий Родченков не оказался в руках у российских властей, прежде чем стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Последний французский ветеран полка «Нормандия — Неман» авиамеханик Андре Пейрони умер в возрасте 99 лет.
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер заявил, что готов ответить на вопросы французской прокураторы относительно голосования в 2010 году, на котором победил Катар в качестве страны — хозяйки чемпионата мира
Стали известны самые популярные направления для зимнего туризма среди россиян, сообщает kp.ru.
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT одобрение комитетом по иностранным делам сената США законопроекта о возможности признания России «спонсором терроризма».
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 12 декабря, сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.
В Калужской области пресекли работу нелегального цеха по производству алкогольных напитков, сообщает Пятый канал.
Выйдя в стартовом составе матча шестого тура Лиги чемпионов с «Байером», вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал вторым самым возрастным футболистом в истории турнира.
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
Минэкономразвития разрабатывает новые меры, предусматривающие стимулирование кредитования микропредприятий, сообщает газета «Известия».
В ноябре потребительские цены в Татарстане выросли на 0,3%, с начала 2019 года — на 2,5%, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.
В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
Мексиканский форвард ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела может продолжить карьеру в «Барселоне».
Председатель гордумы Краснодара Вера Галушко в беседе с Nation News прокомментировала лидерство краевой столицы в списке самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Объём покупок иностранцев в российских магазинах с системой такс-фри вырос на 16,2% за январь — сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Законодательное собрание Краснодарского края утвердило изменения в региональный закон об аквакультуре, сообщает портал «Юга.ру».
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал принятие комитетом по международным делам сената США законопроекта о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400.
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Минск с рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Ленинградской области, сообщает kp.ru.
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом в первом раунде выставочного турнира в Саудовской Аравии.
В Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы — с 10 тыс. до 25 тыс. рублей, сообщает НСН.
На круглом столе в Удмуртии обсудили итоги первого года реформы системы обращения с отходами. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с радио Sputnik оценил стрельбы фрегата «Адмирал Эссен» в Чёрном море.
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма». Об этом сообщила директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионом «Манчестер Сити» обыграл загребское «Динамо».
ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.
Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что отдых, в том числе для российских туристов, в санаториях и на курортах Белоруссии за последние два года подорожал примерно в два раза, передаёт РИА Новости.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и экс-чемпиону организации в двух дивизионах Конору Макгрегору сначала нужно выиграть свои следующие поединки, чтобы он мог задуматься о проведении реванша между ними.
Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России.
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Кремле рассказали о темах телефонного разговора лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Спасатели ликвидировали крупное возгорание на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, сообщили в главке МЧС по Свердловской области.
Алексей Попов, являющийся лидером в истории «Амкара» по количеству проведённых матчей, прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов.
Председатель общественного совета Главного архивного управления Москвы Елена Малышева сообщила, что в мае Росархив намерен запустить интернет-портал с рассекреченными документами времён Великой Отечественной войны, раскрывающими новые факты преступлений нацистов.