Bloomberg рассказал об убытках США от своих же пошлин

Торговая война с КНР, развязанная Дональдом Трампом, не защитила американскую экономику, а лишь ослабила, считает Bloomberg. Пошлины на китайские товары, по сути, стали дополнительными налогами на американский бизнес, американских фермеров и потребителей, что выливается в снижение экономических показателей США.

Изначально протекционизм Дональда Трампа заключался в тарифах на сталь и алюминий из Китая и ЕС, однако теперь пошлинами обложены почти все товары, поставляемые в США из КНР, пишет Bloomberg.

Однако вместо того, чтобы укрепить экономику, торговые войны Трампа лишь вынудили многие компании отказываться от новой американской продукции, отмечает издание. Кроме того, из-за хаоса, вызванного тарифами, был сведён на нет эффект от сокращения налогов. Начиная с сентября 2018 года, американское промышленное производство сокращается: к октябрю 2019 года оно упало на 1,5%.

Как пишет Bloomberg, после Второй мировой войны американская экономика начала превращение из промышленной супердержавы в крупнейшего поставщика услуг, однако этот важнейший для американской экономики показатель также сокращается. В 2015 году ежемесячный торговый баланс услуг США составлял $21,9 млрд, теперь же он равен $21,1 млрд.

Тарифы и штраф Трампа в отношении Китая, по сути, являются дополнительными налогами на американских фермеров и потребителей, а также на американский бизнес, считает издание. Кроме того, они вредят американским поставщикам. Согласно подсчётам, убыток девяти крупнейших американских логистических компаний достигает 1%.

Два года назад Дональд Трамп предсказывал, что ВВП США может вырасти на 6%, напоминает Bloomberg. На самом деле, в 2018 году рост составил 2,9%, а в 2019 году уже 2,3%. Ожидается, что в 2020 году этот показатель продолжит снижение, составив 1,8% — в том числе из-за пошлин, замедляющих американскую экономику.