SRF: США отложили новые пошлины на китайские товары — на время

США и Китай смогли достичь частичного соглашение в торговой войне, сообщает SRF. Американцы отсрочили новые пошлины на китайскую продукцию, взяв с Пекина обязательства по закупке своих товаров в большем объёме. Впрочем, в отношениях двух стран осталось много неразрешённых проблем, в частности вопрос патентной защиты и госсубсидирования в Китае.
Британскому премьеру нужно для начала выиграть выборы, чтобы позволить себе хотя бы мысль о заключении торгового соглашения. Тем временем американский президент объявил у себя в Twitter о том, что в торговом конфликте с Китаем удалось достигнуть частичного соглашения. Так что запланированного на послезавтра введения пошлин против Китая пока что не будет. Даниэль Дэстер с подробностями.
Смартфоны и ноутбуки из Китая — два примера продукции, на которую послезавтра Трамп собирался ввести новые пошлины. Но этого не произошло. Странам удалось достичь частичного соглашения. Так что запланированных новых пошлин не будет. Президент Трамп подтвердил соглашение в Twitter и написал, что Китай взял на себя обязательстве по закупке американских товаров в большем объёме, в том числе сельскохозяйственных продуктов.
По заявлениям китайской стороны, США в свою очередь согласились немного снизить уже существующие пошлины, но отменять их не будут. Но сейчас для Китая, пожалуй, важнее, чтобы угроза по введению в воскресенье новых пошлин на такие потребительские товары как смартфоны и ноутбуки не стала реальностью.
ЙЕНС КОРТЕ, корреспондент SRF:Сделка лучше, чем её отсутствие. И всё же реакция на Уолл-стрит довольно сдержанная, ведь, в конце концов, некоторые детали, касающиеся первой части соглашения, ещё неизвестны. Также есть другие серьёзные проблемы, как, например, патентная зашита и государственные дотации для китайских предприятий. Эти вопросы будут обсуждаться в будущем году. В Китае же обеспокоены, что американский президент Дональд Трамп в любой момент может ввести новые пошлины.
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