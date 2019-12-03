Das Erste о миролюбивом настрое Трампа: Макрон — контрпродуктивный, Германия — скупая

Прибыв в Лондон на саммит НАТО, Дональд Трамп назвал слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса «оскорбительными» и отметил, что французский президент временами бывает «контрпродуктивным», сообщает Das Erste. Досталось от него и Германии — президент США вновь упрекнул её в невысоких военных расходах. При этом настрой Трампа был куда более миролюбивым, чем на прошлом саммите, отмечает издание.

Дональд Трамп назвал слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО «оскорбительными» и «неуважительными» по отношению к союзникам по блоку, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Своё мнение американский президент выразил на полях саммита НАТО в Лондоне, в присутствии генсека альянса Йенса Столтенберга.

Трамп заявил, что слова Макрона его очень удивили: по мнению американского лидера, Макрон временами предпринимает «контрпродуктивные шаги», учитывая, что «никто так не нуждается в НАТО, как Франция».

Das Erste пишет, что напряжённость французско-американских отношений подогревается не только отношением Макрона к НАТО, но и конфликтом вокруг французского налога на цифровые компании. При этом в статье отмечается, что в начале саммита Трамп вёл себя куда миролюбивее, чем в прошлом году, заявив, что НАТО умеет приспосабливаться к переменам.

Кроме того, Трамп высказался в поддержку Турции, сказав, что договорённость с Анкарой по отводу войск США с севера Сирии оказалась очень полезной. Американский президент также отметил помощь турецкой стороны в ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. Слова Трампа были поддержаны главой НАТО Йенсом Столтенбергом, заявившим, что Турция является «очень важным членом альянса».

Что касается турецкого президента Реджепа Эрдогана, то ещё до начала саммита он обещал заблокировать помощь от НАТО странам Прибалтики в том случае, если альянс не разделит представление Анкары о террористических угрозах, пишет Das Erste. Эрдоган открыто намекает на курдские Отряды народной самообороны, признанные в Турции террористической организацией, однако при этом являющиеся основными союзниками США в борьбе против ИГ. Das Erste информирует, что НАТО планирует оказывать более значительную поддержку прибалтийским государствам ввиду прекращения действия договора РСМД.

Помимо прочего, Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за слишком низкие, по его мнению, военные расходы, сообщает Das Erste. Кроме того, американский президент отметил, что норма НАТО о выделении 2% от ВВП на оборонные расходы недостаточно высока: по мнению Трампа, она должна быть повышена до 4%.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





