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MSNBC: в мире больше доверия к Путину, чем к Трампу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Недавний опрос, проведённый Исследовательским центром Пью в 33 странах мира, показал, что жители этих страны не очень-то верят в способность мировых лидеров поступать правильно, передаёт MSNBC. Наибольшим доверием, однако, пользуются канцлер Германии и президент Франции. На третьем месте оказался российский лидер, на четыре процента опередивший своего американского коллегу.

Продолжаем программу! Пришло время для рубрики «Загрузка данных». Недавняя напряжённость в отношениях с Ираном — напоминание о том, какую огромную роль играют США на мировой арене, а также о репутации лично президента Трампа по всему миру.

На этой неделе Исследовательский центр Пью вновь оценил степень доверия жителей 33 стран к способности американского президента поступать правильно.

Хотя ни один из мировых лидеров не внушает большой уверенности, что неудивительно, самым большим доверием, в целом по 33 странам, пользуется лидер Германии Ангела Меркель — ей доверяют 46 процентов.

Далее следует француз Эммануэль Макрон, а за ним президент России Владимир Путин.

Президент Трамп занимает четвёртое место: только 29 процентов верят, что в мировых делах он поступит правильно. Кстати, он всего на один процент опережает китайского лидера Си Цзиньпина.

Похоже, что низкий рейтинг Трампа в большей степени относится на его собственный счёт, а не на счёт Соединённых Штатов. Президент Обама по истечении трёх лет своего первого срока получал высокую оценку в Великобритании — там в нём были уверены 75 процентов населения. Для сравнения: у Трампа на том же этапе его президентства этот показатель составляет лишь 32 процента.

В Канаде в 2013 году рейтинг президента Обамы был на 53 процента выше нынешнего рейтинга президента Трампа. А в 2011 году в Германии рейтинг президента Обамы был на целых 75 процентов выше нынешних трамповских 13 процентов.

Но, хотя избрание Дональда Трампа многих удивило, подъём популистских консервативных движений от Бразилии до Италии и Израиля наводит на мысль о том, что 2016 год был не столько везением здесь, сколько предвестником успеха правых на выборах по всему миру.

Во Франции, у французских либералов и французских консерваторов, разница в доверии к способности президента Трампа поступать правильно составляет 21 процент. В Канаде разрыв составляет 30 процентов, а в Италии 35 процентов.

Кроме того, доверие популистов к президенту Трампу повысилось. В Канаде вера консерваторов в то, что Трамп поступит правильно, только за прошлый год повысилась на 10 процентов. В Италии — на 11 процентов, а во Франции на 17 процентов.

В этом году пройдут выборы, и всё это нам следует иметь в виду. Конечно, внешняя политика и популярность президента за рубежом нечасто играют ключевую роль на американских выборах. Но есть разница между американским президентом, которого по всему миру не любят, и таким, которого не уважают.

Дата выхода в эфир 12 января 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
MSNBC США Северная Америка
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