WSJ: США и КНР создадут платформу для экономических переговоров
США и Китай согласились продвигать экономические реформы и урегулировать споры в рамках встреч, которые будут проходить каждые полгода, пишет The Wall Street Journal.
США и Китай согласились продвигать экономические реформы и урегулировать споры в рамках встреч, которые будут проходить каждые полгода, пишет The Wall Street Journal.
Российский шахматист Владислав Артемьев победил своего соотечественника Никиту Витюгова во втором туре турнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.
В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) прокомментировали обстрел базы Военно-воздушных сил Ирака Балад.
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась с письмом в адрес Министерства спорта России и Олимпийского комитета России (ОКР), в котором попросила вернуться к вопросу о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА.
Спасатели ликвидировали пожар в загородном гостиничном комплексе «Ривер Клаб» в Конакове Тверской области.
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте чемпионата Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в голландском Херенвене.
Парламент Абхазии в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление президента республики Рауля Хаджимбы об отставке.
Международный аэропорт Манилы на Филиппинах временно приостановил работу после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла.
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Астон Виллой» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Восьмой этап ралли-рейда «Дакар» в классе мотоциклов и квадроциклов отменён в связи со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша.
Спасателям удалось локализовать возгорание в гостиничном комплексе «Ривер Клаб» в Конакове Тверской области.
Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной завоевала золото среди команд на этапе Кубка мира в польском городе Катовице.
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, супруги выходца из Чечни Адама Осмаева.
Казанский футбольный клуб «Рубин» отказался от идеи трансфера нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Гостиничный комплекс «Ривер Клаб» загорелся в Конакове Тверской области.
Сборная России занимает второе место в медальном зачёте после третьего соревновательного дня на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Нападающий испанской «Барселоны» Луис Суарес перенёс операцию на наружном мениске правого колена и не сможет выйти на поле около четырёх месяцев.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку. Вице-президент страны Аслан Барциц подтвердил данную информацию и заявил, что решение было принято во имя сохранения стабильности в государстве.
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ разместили гаубицу и зенитную установку в населённых пунктах в Донбассе.
Российский конькобежец Данила Семериков занял третье место в масс-старте на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Несколько сотен человек принимают участие в демонстрации, которая проходит возле резиденции президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
Авиабаза Балад на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, по последним данным, пострадали четверо иракских военных. Об этом сообщает Press TV. Как сообщает AFP со ссылкой на источники, на базе также находятся военные США, однако официального подтверждения этих данных пока нет.
Освобождённая в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик в интервью RT рассказала о блокировке её поста в Facebook после публикации материала об убитом генерале КСИР Касеме Сулеймани.
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Актриса Рената Литвинова рассказала о том, как на неё наехал автомобиль в Москве.
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Флорентийская «Фиорентина» одержала победу над феррарским клубом СПАЛ в матче 19-го тура итальянской Серии А.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности Соединённых Штатов к переговорам с Ираном без предварительных условий.
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о подписании контракта с Евгением Алдониным.
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» рассказала о планируемых изменениях в системе оплаты труда учителей.
Глава Пентагона Марк Эспер не видел конкретных доказательств того, что Иран готовил нападения на четыре посольства США, о чём заявлял американский президент Дональд Трамп после американской операции, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани.
В центре Москвы машина совершила наезд на актрису Ренату Литвинову.
Российские фигуристы Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов заняли призовые места в мужском одиночном катании на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор. Они обсудили обстановку в Ливии и действия по урегулированию кризиса в этой стране.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий.
Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление национальной команды на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Самолёт авиакомпании Air Asia, следовавший из Калькутты в Мумбай, был вынужден вернуться обратно в аэропорт вылета и совершить экстренную посадку из-за пассажирки, угрожавшей взорвать лайнер.
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о контрактах на поставки газа через «Турецкий поток».
«Сочи» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.
На Генассамблее ООН по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств.
Россиянки Дарья Качанова и Екатерина Шихова заняли призовые места на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Президент России Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил сирийскому лидеру Башару Асаду пригласить в гости в столицу Сирии главу США Дональда Трампа.
Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Испании в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с призывом «не убивать своих протестующих», отметив, что «за этим смотрит весь мир, а что важнее — за этим наблюдают Соединённые Штаты».
Спикер заседающей на востоке страны палаты представителей Ливии Агила Салех, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, намерен обсудить в Москве вопрос прекращения огня в стране.
Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.