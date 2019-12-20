Times: Google и Facebook должны платить пользователям за то, что наживаются на их данных

Данные пользователей Google и Facebook представляют такую ценность для рекламодателей, что за их сбор компании обязаны платить или оставлять право ограничить к ним доступ, приводит The Times выводы британской антимонопольной службы. В опубликованном докладе выдвигается предположение, что доминирующее положение цифровых гигантов позволяет им наживаться на контекстной рекламе и повышает цену на товар, а недостаток конкуренции приводит в том числе к политическим манипуляциям.

Американские цифровые гиганты Google и Facebook собирают настолько ценные данные, что должны платить пользователям, заходящим на их сайты, пишет The Times со ссылкой на заявление Управления по вопросам конкуренции и рынков (Competition and Markets Authority, CMA) Британии. «Хотя многие онлайн-сервисы сейчас предоставляются бесплатно, при хорошо налаженном рынке пользователям могут доплачивать за их онлайн-активность или предлагать ограничить объём предоставляемых данных», — предлагает антимонопольное ведомство в опубликованном накануне промежуточном докладе о рекламе в интернете.

Повышая вероятность законодательного регулирования, служба по контролю отметила, что доходы компаний «значительно превышают» ожидаемые суммы. Так, по информации Управления, на Google приходится до 90% всех доходов, заработанных от контекстной рекламы, что составляет около £6 млрд в год. В то же время на Facebook, которому принадлежат Instagram и WhatsApp, приходится почти половина дисплейной рекламы, которая приносит компании более £2 млрд в год.

Как рассказывает британская газета, антимонопольное ведомство выдвинуло предположение о том, что доминирование Google и Facebook среди поисковиков и соцсетей может стоять за повышением цен на путешествия, электронику и финансовые услуги. В докладе объясняется, что лидирующие на рынке онлайн-платформы могут наживаться на рекламе, а если её стоимость выше, чем была бы на более конкурентоспособном рынке, можно ожидать, что это отразится на ценах гостиниц, перелётов, бытовой электроники, страховок и других товаров, которые широко используют интернет-рекламу. Влияние Google и Facebook, говорится в отчёте, не позволяет соревноваться с ними «на равных условиях», а также лишает газеты и другие издания возможности создавать контент.

Кроме того, Управление по вопросам конкуренции и рынков также обеспокоено тем, что недостаток конкуренции может навредить политическим дебатам в Великобритании и психическому здоровью граждан. К таким социально вредным явлениям, которые связаны с деятельностью онлайн-платформ, относят вредный контент, фейковые новости и возможность политической манипуляции. Хотя они не входят в область исследования, авторы признают, что отсутствие конкуренции на рынке и «ассиметричность информации», которые они изучают, могут усугублять эти вредные явления, а найденные в результате анализа способы исправить ситуацию могут подойти и для решения этих проблем.

Британское издание отмечает, что с докладом можно ознакомиться в открытом доступе до февраля, а окончательная версия будет опубликована в следующем году. Тогда же, по словам руководителя антимонопольного ведомства, результаты исследования передадут новому правительству, которое примет решение, надо ли и как регулировать этот сектор, который «занимает всё большее место в нашей жизни».

Со своей стороны технологические гиганты не согласны с такой оценкой их работы. Ронан Харрис из британского отделения Google возражает, что онлайн-реклама помогает местному бизнесу любого размера «находить клиентов в своей стране и во всём мире, а также поддерживать веб-сайты, которые люди знают и любят, с помощью выручки и охвата аудитории». По его словам, в сервисах Google легко настроить, как будут использоваться данные пользователей: например, можно отключить персонализированную рекламу и включить автоматическое удаление истории поиска. Представитель Facebook согласился с тем, что пользователи должны иметь возможность контролировать свои данные, и отметил, что их сервис позволяет людям узнать, почему им показали такую рекламу, и при желании полностью отключить предложения данного рекламодателя. Обе компании выразили своё желание продолжить работу с CMA и государством по этому важному вопросу, пишет The Times.