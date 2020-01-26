Большой офис и реклама таблеток — обозреватель T&P рассказал, как защитить американских ветеранов от «российской пропаганды»

Американские ветераны войны во Вьетнаме обладают особым весом в обществе, отмечает автор статьи в Task & Purpose, поэтому их заявления, в том числе в соцсетях, имеют большой эффект. Однако часто они сами обманываются, попадая на источники со сфабрикованными новостями и мемами, призванными разжигать вражду в обществе. Обозреватель издания вывел ряд простых примет, которые должны помочь бывшим военным разобраться в источнике информации.

Американские ветераны войны во Вьетнаме жалуются, что Россия пытается оказать на них влияние через социальные сети, пишет обозреватель Task & Purpose. В частности, по их словам, в Facebook есть немало страниц для ветеранов, которые на самом деле ведутся из-за рубежа.



Как отмечает автор статьи, кто-то может сказать, что какая разница, кто ведёт такие страницы, если они интересные. «Офицер разведки в Москве не будет вести страницу для американских ветеранов на Facebook, потому что его интересуют футболки с мотивационными надписями и YouTube видео, где едут на грузовике и ругаются». Но автор статьи уверен: российский офицер может это делать, чтобы подорвать политическую и социальную жизнь с США.



«Ветераны, которые взаимодействуют с этими фальшивыми сайтами, не просто так занимают своё свободное время в сети. Преднамеренно или нет, но они помогают врагам Соединённых Штатов достигнуть своих стратегических целей», — пишет автор статьи.



По его словам, за последние несколько лет НАТО ослабло больше, чем страны Варшавского пакта когда-либо могли надеяться — хотя у России военный бюджет в 10 раз меньше американского. Так что получается, что Москва добилась всего, не пожертвовав ни единым солдатом.



При этом автор статьи утверждает, что Россия воздействует не только на американских ветеранов, но ищет тонкие места во всех сферах американского общества. По его мнению, русские могут имитировать как крайне правых расистов, так и активистов движения «Жизнь темнокожих имеет значение».



Но простые люди никогда не давали клятву защищать конституцию и США против врагов, а вот ветераны войны — давали. По словам автора статьи, посты ветеранов в соцсетях имеют больший вес. Так что когда ветеран репостит сфальсифицированную новость, она приобретает дополнительную силу.



Бороться с этим явлением должны и в Министерстве обороны США, и в ведомстве, которое занимается делами ветеранов, считает автор статьи. Но всё же первая ответственность лежит на самих ветеранах, отмечает он.



Колумнист признаёт, что часто сложно понять с первого взгляда, кто ведёт тот или иной сайт, но легко сдержаться и не помогать противникам достигать своих целей. Так, он предлагает обращать внимание на источник информации, на качество сайта, а также проверять саму информацию.



Но главное — нужно знать своего врага, пишет обозреватель. Так, враги Америки хотят посеять раздор в обществе, обращаясь к низшим инстинктам человека. «Если вы видите новость или мем, который, кажется, был написан специально, чтобы вызвать у вас гнев и желание этим поделиться со всеми своими друзьями, то, вероятно, так и было».



Так что автор статьи советует: как бы читателю ни хотелось скорее поделиться с друзьями какой-то новостью в соцсетях, стоит подождать ещё хотя бы пять минут, чтобы проверить репутацию источника. Под хорошей репутацией он понимает источник, у которого есть офисное здание с большим логотипом в большом городе и у которого нет рекламных баннеров с «полностью натуральными таблетками для мужской потенции». Если же речь идёт о меме, то нужно подумать, не предназначен ли он для того, чтобы распространять ненависть и раздор.



Автор статьи убеждён, что если следовать этим правилам, его страна станет лучше. Кроме того, обозреватель Task & Purpose отмечает, что на самом деле России всё равно, какая партия будет у власти в США, она лишь хочет, чтобы американский народ и правительство внутри себя друг с другом боролись.