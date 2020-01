OAN: Клинтон утверждает, что не знала о домогательствах Вайнштейна, когда брала у него деньги

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляет, что ей было неоткуда знать о сексуальных преступлениях кинопродюсера Харви Вайнштейна, жертвовавшего деньги ей и другим политикам-демократам, сообщает OAN. Тем временем в Нью-Йорке близится суд над Вайнштейном: если его признают виновным, он может провести за решёткой остаток жизни, отмечает телеканал.

Хиллари Клинтон отрицает, что знала что-либо о сексуальных преступлениях, приписываемых Харви Вайнштейну. В интервью The Hollywood Reporter Клинтон заявляет, что ей неоткуда было знать о личной жизни Вайнштейна. Она отмечает, что Вайнштейн проводил мероприятия по сбору средств и жертвовал деньги ей, бывшему президенту Обаме и другим демократам, но говорит, что если бы она знала о его противоправном поведении, то вела бы себя по-другому.



По меньшей мере два человека утверждают, что рассказывали помощникам Клинтонов о целом ряде посягательств, предположительно, совершённых Вайнштейном.



В данный момент Вайнштейна судят в Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе его обвиняют в ряде других сексуальных преступлений. С последними подробностями корреспондент One America News Кейтлин Синклер.



КЕЙТЛИН СИНКЛЕР, корреспондент One America News в Нью-Йорке: Харви Вайнштейну предстоит суд по обвинению в нападениях сексуального характера, он рискует провести остаток жизни в тюрьме. Ожидается, что в среду стороны выступят со вступительным словом. И в зале суда непременно будет много драматичных моментов.



Чтобы получить представление о более чем трудном процессе подбора присяжных и узнать, чего ожидать от вступительных заявлений, канал One America побеседовал с экспертами в области права, тесно связанными с этим делом.



Только что завершился подбор присяжных. Этот процесс подбора был, прямо скажем, далеко не лёгким. Не могли бы вы рассказать нам о главных причинах, почему было непросто получить справедливую и беспристрастную коллегию присяжных?



ЧЕНЛИ ПЕЙНТЕР, корреспондент Court TV по юридическим вопросам: За девять дней этого утомительного, трудоёмкого процесса наконец удалось сформировать коллегию из 12 присяжных и трёх запасных. Хотя защита, похоже, по-прежнему немного сомневается, могут ли эти присяжные быть справедливыми и беспристрастными.



КЕЙТЛИН СИНКЛЕР: В качестве потенциальных присяжных были вызваны более 600 человек. И они дисквалифицировали сами себя. Вас это удивляет?



ЧЕНЛИ ПЕЙНТЕР: Можете ли вы быть справедливым и беспристрастным? В большинстве случаев люди поднимают руку. 40—50 человек поднимут руки и дисквалифицируют сами себя, потому что знают об этом деле слишком много и уже составили мнение о Харви Вайнштейне.



Вайнштейн отрицает все связанные с делом обвинения в сексуальных действиях без взаимного согласия. Ранее в зале суда один из адвокатов Вайнштейна заявил, что в PowerPoint-презентации защиты будут приведены отрывки из многих десятков электронных писем — из переписки Вайнштейна с двумя женщинами, обвинившими его в нападениях сексуального характера.



ЧЕНЛИ ПЕЙНТЕР: Мы знаем, что Харви Вайнштейн и обвинительницы переписывались по электронной почте и текстовыми сообщениями, и защита будет использовать эту переписку, чтобы показать, что всё было по согласию, что обвинительница поддерживала отношения с Харви Вайнштейном долгие годы после предполагаемого нападения.



Обвинения, которые будут представлены 12 присяжным в Верховном суде штата Нью-Йорк, основаны на словах двух женщин. Свидетельства четырёх других женщин будут использованы в рамках попыток прокуроров показать, что хищническое поведение было свойственно Вайнштейну.



КЕЙТЛИН СИНКЛЕР: До сих пор неясно, будет ли Вайнштейн давать показания в свою защиту. Ожидается, что в прениях сторон и выступлениях свидетелей пройдёт по меньшей мере восемь недель, прежде чем присяжные начнут совещаться.



Кейтлин Синклер, One America News, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.