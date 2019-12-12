Вины не признал и сам платить не будет — NBC рассказал о предварительной сделке Вайнштейна на сумму $25 млн

Адвокаты скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, договорились с большей частью потерпевших, подававших коллективный гражданский иск, о предварительной мировой сделке, сообщает NBC News. По условиям соглашения, более 30 пострадавших актрис получат в общей сложности $25 млн, Вайнштейн не признает своей вины, а все деньги за него заплатят страховые компании.

В тот же день, когда, передвигаясь с помощью инвалидных ходунков, Вайнштейн явился в зал суда по обвинениям в уголовном преступлении, газета The New York Times сообщила о предварительной сделке на сумму 25 миллионов долларов с более чем 30 актрисами и другими обвинителями, которые подавали против бывшего кинопродюсера (групповой. — ИноТВ) гражданский иск. Как утверждает издание, (по условиям сделки. — ИноТВ) Вайнштейн не обязан признавать своей вины ни в каких правонарушениях, а также сам ничего платить не будет — все расходы ложатся на страховые компании его киностудии, объявившей о своём банкротстве.

МЕГАН ТУИ, журналистка The New York Times: По сути, он сможет отделаться почти ото всех этих дел, не заплатив жертвам ни цента собственных денег.

По данным газеты, четверть всей суммы сделки пойдёт на оплату адвокатов Вайнштейна и некогда принадлежавшей ему компании. Один из истцов Зои Брок заявила NBC News: «Я разочарована такой сделкой. Я подписала её только потому, что испробовала все другие законные варианты и на сегодня так и не нашла альтернативы».

Правозащитная организация Time’s up тоже раскритиковала соглашение, сочтя его слишком незначительным: «Если это лучшее, чего смогли добиться потерпевшие, наша система поломана.

МЕГАН ТУИ: Есть немало и тех, кто испытал облегчение. Они испытывали чувство, что по мере продвижения переговоров предназначающаяся им сумма становилась всё меньше и меньше, были опасения, что сделки по гражданскому иску вообще не будет.

Как сообщила The New York Times, несколько видных обвинителей в сделку не входят. Адвокаты Вайнштейна комментировать предварительное соглашение не стали. Сам же он заявил о своей невиновности по всем статьям своего уголовного дела.

Ранее сегодня, после того как прокуроры заявили, что Вайнштейн более 50 раз совершал манипуляции со своим электронным браслетом для контроля за подсудимыми, судья повысил сумму залога. Адвокат Вайнштейна заявил уголовному суду, что завтра тому предстоит операция на спине, и заверил, что обвиняемый явится в суд 6 января.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: Итак, Кейт, это предварительная сделка — значит, всё ещё не точно.

Да, это ещё не окончательная сделка. The New York Times отмечает, что соглашение должно быть одобрено судом. Адвокаты некоторых из обвинителей уже выступают с возражениями, так что, возможно, сделка ещё развалится.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2019 года.