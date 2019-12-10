Обозреватель Daily Wire: «одержимый Россией» Голливуд готовится к выборам 2020 года

Несмотря на провал расследования Роберта Мюллера, актёры, ведущие и другие представители теле- и киноиндустрии США, кажется, не могут отойти от мыслей о «российском вмешательстве», утверждает обозреватель The Daily Wire Кристиан Тото. По мнению автора, таким образом Голливуд «репетирует реплики», чтобы быть готовым обвинить во всём Москву, когда демократы снова проиграют на выборах в 2020 году.

Голливуд никак не может успокоиться с историей про «российское вмешательство» в президентские выборы США, пишет обозреватель The Daily Wire Кристиан Тото.

По словам автора статьи, представителям американской теле- и киноиндустрии очень нравилось считать, что три года назад голосование демократ Хиллари Клинтон проиграла из-за России, а не из-за «ненавистного Оранжевого человека». Вечерние телешоу пестрели целыми номерами, посвящёнными отношениям Трампа с Москвой, известные ведущие посвящали этой теме отдельные выпуски. А обладательница премии «Оскар» актриса Патрисия Аркетт похвасталась, что на рождественские праздники поставила свечку за здравие спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего дело о «вмешательстве».

Затем, правда, всё пошло не по плану. Мюллер так ничего и не нашёл. Однако это ни в коей мере не остановило одержимость Голливуда Россией.

Так, как стало не так давно известно, американская киноиндустрия готовит новую картину о «российском вмешательстве» под названием «Уиннер». В основе фильма — история бывшей сотрудницы американской разведки Риэлити Уиннер, которая первой в 2016 году донесла до общественности информацию о «вмешательстве». В 2017 году Уиннер была арестована и в настоящий момент отбывает срок в тюрьме — её приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Правда, как считает Кристиан Тото, создатели картины выбрали «интересную личность» в качестве главной героини. Некоторые СМИ утверждают, что при обыске у Уиннер были обнаружены написанные её почерком записи, в одной из которых говорилось: «Я хочу сжечь Белый дом». Также Уиннер якобы писала, что разделяет идеи Усамы бен Ладена и лидера «Талибана»* муллы Ахтара Мохаммада Мансура.

Впрочем, Уиннер, по всей видимости, сочувствовать легче. Чего не скажешь о консерваторах. Актриса Шарлиз Терон, к примеру, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Скандал» (Bombshell), призналась, что изображать ведущую Fox News Мегин Келли ей было сложнее, чем серийную убийцу Эйлин Уорнос в принёсшей ей «Оскар» картине «Монстр».

К этому всему можно добавить чтение доклада Мюллера известными актёрами, включая снявшегося в том же «Скандале» Джона Литгоу, режиссёра Роба Райнера, обвинившего в «пакте с Путиным» не только Трампа, но и всех республиканцев, и, конечно, комика и ведущего передачи The Late Show на канале CBS Стивена Колбера. Последний упорно продолжает гнуть свою линию и недавно в его передаче «Владимир Путин» принял участие в объявленном Дональдом Трампом рэп-состязании и зачитал следующие строки: «Ты доверяешь мне больше, чем ЦРУ, пригласи меня в Белый дом, я этого хочу. Парочку идей на следующие выборы тебе подброшу».

«Видите, Путин не только выиграл выборы 2016 года для Трампа. У него есть планы и на 2020 год. Это многое говорит о непрекращающейся одержимости Голливуда Россией. И теперь всё крутится не только вокруг 2016-го. Звёзды готовят сцену к 2020-му, на случай если кандидат Байден/Уоррен/Буттиджич/Сандерс проиграет президенту Трампу, — утверждает Кристиан Тото. — Они репетируют свои реплики к 4 ноября 2020 года».