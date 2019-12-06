Hollywood Reporter: в США снимут фильм о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года

Режиссёр фильма «Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель снимет ленту о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, сообщает The Hollywood Reporter. Работа над картиной уже идёт. Продюсирует её компания Big Beach, которой, среди прочего, принадлежат такие ленты, как «Прощание», «Прекрасный день по соседству».

Фильм под названием «Уиннер» (Winner) — байопик, который расскажет реальную историю бывшей сотрудницы американской разведки Риэлити Уиннер. Именно она первой сообщила о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Её арестовали в 2017 году и в настоящее время она отбывает в тюрьме наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы.

Сценарий к картине написала Керри Хаули, которая в 2017 году опубликовала в журнале New York Magazine статью «Кто такая Риэлити Уиннер».

«Нам досталась честь экранизировать историю Риэлити Уиннер на основе прекрасного сценария Керри Хаули. Мы давние фанаты Сюзанны Фогель и не можем представить, кто бы мог ещё лучше подать этот сложный характер с сопереживающего и человеческого ракурса», — заявила кинопродюсер Даниэле Мелия.

«Риэлити Уиннер — это рупор поколения молодых людей, которые борются за то, чтобы достичь равновесия между своими личными этическими нормами и рушащимися этическими нормами наших государственных институтов власти. Ведь мы хотим гордиться последними и быть им преданны», — отметила Фогель.