AP: «Путина очень заботит вопрос мира» — Стоун видит в России стабилизирующую силу на Ближнем Востоке

После ухода США из Сирии Россия, занимая место Вашингтона, становится «стабилизирующей силой» в регионе, считает режиссёр Оливер Стоун. Выступая на конференции в Саудовской Аравии, он подчеркнул, что если бы исламисты добрались до Дамаска и Москва не пришла на помощь Башару Асаду, на Ближнем Востоке уже мог бы «воцариться халифат», сообщает Associated Press.
Американский кинорежиссёр Оливер Стоун назвал российского президента Владимира Путина «стабилизирующей силой» на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии, сообщает Associated Press.
Как отмечает агентство, 73-летний Стоун, автор таких картин, как «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Взвод», «Уолл-стрит» и «Интервью с Путиным», давно известен «своими противоречивыми взглядами на американскую внешнюю политику». Своими комментариями о России режиссёр поделился в среду 30 октября на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, которая, напоминает Associated Press, долгое время выступала против режима сирийского президента Башара Асада.
«Путин всегда уделял много внимания проблеме террористов. Если бы они добрались до Дамаска, что они практически и сделали, возможно, во всём регионе воцарился бы халифат, — заявил Стуон. — Думаю, Путина очень заботит вопрос мира».
Как напоминает Associated Press, повстанцы действительно почти дошли до Дамаска, прежде чем на помощь сирийскому правительству пришли Москва и Тегеран. Активисты утверждают, что российские авиаудары неоднократно наносились по больницам и другим гражданским объектам — Москва это отрицает. Сегодня российские силы занимают позиции США в Сирии, после того как Вашингтон объявил о выводе своих войск из страны, хотя и подчеркнул, что собирается оставить часть контингента «для охраны» местных нефтяных месторождений.
За 20 минут, что Стоун выступал на сцене на конференции, режиссёр рассказал, как ему пришлось покинуть свой дом в Калифорнии из-за пожаров, проагитировал за строительство атомных электростанций и назвал убийцу президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальда «агентом ЦРУ». Также Стоун признал, что ему не удалось посмотреть Саудовскую Аравию, потому что его «закрыли в отеле». Примечательно, что в 2017 году в расположенном неподалёку другом отеле, Ritz-Carlton, сторонники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда действительно держали под стражей арестованных принцев, бизнесменов и прочих влиятельных лиц, подчёркивает ресурс.
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