Al Arabiya: Трамп «наградил» героическую собаку за ликвидацию аль-Багдади

03:00 Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве ребёнка в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду Нарьян-Мара.

03:00 «Сибирь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв ЦСКА В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над ЦСКА.

03:00 «Оренбург» уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России по футболу В матче 1/8 финала Кубка России по футболу клуб Российской премьер-лиги «Оренбург» проиграл представителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химкам».

03:00 Новак обсудил со спецпредставителем ФРГ итоги газовых консультаций Министр энергетики России Александр Новак провёл встречу со специальным представителем ФРГ по вопросу транзита газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее, в ходе которой стороны обсудили результаты последних консультаций России, ЕС и Украины по газовому вопросу.

03:00 Диас рассказал, почему дал пощёчину Нурмагомедову Американский боец смешанных единоборств Нэйт Диас вспомнил стычку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 Политолог назвал враждебным призыв НАТО передать контроль над Крымом Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО в адрес России передать Украине контроль над Крымом.

03:00 Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах Численность врачей в российских регионах не сократилась, при подтверждении информации о снижении числа врачей произошла техническая ошибка. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минздрава России.

03:00 Премьер Ирака согласился уйти в отставку Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.

03:00 Хоккеист Щербак прокомментировал уход из «Авангарда» Форвард Никита Щербак заявил, что, скорее всего, продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

03:00 В ДНР подтвердили дату начала разведения сил у Петровского Разведение сил и средств в районе Петровского начнётся 4 ноября, подтвердила полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

03:00 В Иране готовы к четвёртому шагу по сокращению обязательств СВПД Иран готов пойти на четвёртый шаг по сокращению выполнения обязательств в рамках ядерной сделки. Как отметили в Тегеране, причиной этому служит провал усилий европейцев по исполнению своей части соглашения.

03:00 Агент Крала подтвердил интерес к игроку из АПЛ Карол Кисел, агент чешского полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала, подтвердил наличие интереса к футболисту со стороны ряда клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 Главу Еврокомиссии прооперируют в ноябре Врачи проведут операцию главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру 11 ноября. Об этом говорится в сообщении AFP.

03:00 Губернатор прокомментировал убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара По предварительным данным, подозреваемый в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. Об этом заявил губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.

03:00 Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет Уровень долговой нагрузки населения России по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с лета 2012 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.

03:00 Кокляев считает, что Макгрегор стравливает Дагестан с остальной Россией Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев считает, что своими высказываниями о Дагестане Конор Макгрегор пытается внести раскол в российское общество.

03:00 НАТО заявило о невозможности «обычного ведения дел» с Россией Североатлантический альянс считает невозможным «обычное ведение дел» с российской стороной, пока не будет «конструктивного изменения в действиях» России. Об этом говорится в заявлении по результатам заседания комиссии НАТО — Украина.

03:00 Ибрагимович вернулся в Испанию для участия в рекламной акции Видеообращение Златана Ибрагимовича о возвращении в Испанию оказалось рекламным ходом.

03:00 В Подмосковье водитель сбил двух детей на переходе и скрылся В Московской области водитель легкового автомобиля в районе населённого пункта Томилино сбил двух детей на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия.

03:00 Международные резервы России выросли за неделю на $2,7 млрд Международные резервы России выросли за неделю на $2,7 млрд и достигли $539,9 млрд, говорится в сообщении Центрального банка России.

03:00 В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

03:00 Гэтжи: Макгрегор ищет боя, в котором он одержит лёгкую победу Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен провести поединок с ним, если он хочет получить шанс вновь побороться за титул.

03:00 Власти НАО прокомментировали убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где мужчина совершил убийство ребёнка, охранялся. Об этом заявила заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова.

03:00 В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что саммит в нормандском формате будет проведён 15 ноября и будет включать в себя встречу лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

03:00 США отслеживают ситуацию с ракетными пусками в КНДР Соединённые Штаты отслеживают ситуацию на Корейском полуострове после того, как Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР баллистических ракет малой дальности.

03:00 В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову Барельеф маршалу Георгию Жукову сносят со здания военкомата в Одессе, сообщает издание «Таймер».

03:00 Около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть из-за АЧС Всемирная организация по охране здоровья животных заявила, что около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть от африканской чумы свиней (АЧС).

03:00 Путин призвал экстренно решать вопрос с местами в школах Президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу улучшения ситуации с местами в школах нужно предпринимать экстренные меры.

03:00 В Москве стартовала новая премия в области современного искусства В парке «Зарядье» стартовал конкурс на получение премий в области современного искусства «Московская Арт Премия». Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Департамента культуры Москвы вручит премии авторам произведений, созданных в последние три года, в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».

03:00 Хачанов и Рублёв вышли в четвертьфинал парного разряда «Мастерса» в Париже Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв обыграли новозеландца Маркуса Даниэля и австрийца Филиппа Освальда на стадии 1/8 финала турнира ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в категории «Мастерс» в Париже.

03:00 «Роскосмос» предоставит места американским астронавтам Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация пожертвует частью научной программы и сократит число своих космонавтов на МКС для того, чтобы предоставить места на кораблях «Союз» американским астронавтам.

03:00 В Нарьян-Маре возбудили дело против ЧОП из-за убийства ребёнка В Ненецком автономном округе после убийства ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре в отношении частного охранного предприятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

03:00 Колобков: при необходимости Россия даст WADA новые пояснения по базе данных лаборатории Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в случае необходимости российские эксперты готовы предоставить экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) дополнительную информацию о базе данных московской лаборатории.

03:00 Минобороны Японии сообщило, что ракеты КНДР пролетели 350—400 км Минобороны Японии сообщило, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные КНДР по направлению к Японскому морю, пролетели на расстоянии 350—400 км, высота полёта составила 100 км, передаёт РИА Новости.

03:00 Мужчина убил ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре В Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада во время тихого часа в городе Нарьян-Маре. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

03:00 В Москве 5 ноября ожидается потепление до +10 °С Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в Москве до +10 °С во вторник, 5 ноября.

03:00 Турция продолжит развёртывать С-400 до весны 2020 года Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что работы по развёртыванию российских зенитных ракетных систем С-400 в республике продлятся до весны 2020 года.

03:00 Макгрегор бросил вызов неизвестному бойцу Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор бросил вызов бойцу, имя которого не стал называть.

03:00 НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине НАТО призвало Россию передать Украине контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии Украина — НАТО.

03:00 Японский политик призвал МОК перенести соревнования по гольфу на ОИ-2020 Член палаты советников расширенного округа Канагава в парламенте Японии Сигэфуми Мацудзава призвал Международный олимпийской комитет (МОК) изменить место проведения соревнований по гольфу во время летних Олимпийских игр 2020 года.

03:00 Захарова ответила на отказ Болгарии выдать визу атташе России Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа болгарских властей выдать визу военному атташе посольства России напомнила о действующем в дипломатии принципе взаимности. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 СМИ: У нового самолёта премьера Израиля отказали тормоза при испытаниях У нового самолёта Boeing 767-300ER, предназначенного для зарубежных поездок премьер-министра и президента Израиля, отказали тормоза во время испытаний.

03:00 В Удмуртии завели дело в отношении «чёрных лесорубов» из-за ущерба в 725 тысяч рублей Прокуратура Малопургинского района Удмуртии провела проверку в лесничестве имени Филимонова.

03:00 Зеленский заявил о желании Украины углубить сотрудничество с НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в углублении сотрудничества с НАТО для повышения обороноспособности страны.

03:00 Глава Минобороны Турции заявил о задержании 18 сирийских солдат Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона задержала 18 сирийских солдат. Об этом информирует телеканал NTV.

03:00 Сбербанк снизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Об этом сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

03:00 Барти обыграла Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей Чехии Петрой Квитовой в матче красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

03:00 Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.

03:00 Рогозин: модернизация Байконура начнётся в 2020 году Модернизация космодрома Байконур под пуски новых ракет «Союз-5» и «Союз-6» начнётся в 2020 году, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.