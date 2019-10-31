Al Arabiya: Трамп «наградил» героическую собаку за ликвидацию аль-Багдади

Служебная собака, которая была ранена во время спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади, вновь вернулась в строй и получила награду от президента США Дональда Трампа, сообщает Al Arabiya. На своей страничке в Twitter Трамп назвал собаку «Героем Америки» и опубликовал фотографию, изображающую, как он вешает ей на грудь медаль.
Американский президент Дональд Трамп до сих пор очарован собакой, которая ночью в прошлую субботу участвовала вместе с членами спецподразделения «Дельта» в атаке на дом, расположенный на севере Сирии, где скрывался «халиф» ИГ* Абу Бакр аль-Багдади. Он убежал вместе с тремя своими детьми в туннель, из которого не было выхода, а собака преследовала его по пятам. Тогда в отчаянии аль-Багдади взорвал находившийся на нём пояс смертника, убив себя и троих своих детей.
При этом служебная овчарка по кличке Конан, как выяснилось, получила лёгкие травмы. Она прошла необходимое лечение и вчера вновь приступила к несению военной службы.
А в среду президент Трамп «наградил» её медалью «Герой Америки», опубликовав на своей страничке в Twitter фотографию, обработанную в программе Photoshop, на которой изображено, будто бы он действительно вешает медаль собаке на грудь.
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