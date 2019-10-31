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Al Arabiya: Трамп «наградил» героическую собаку за ликвидацию аль-Багдади

Материал представлен в переводе ИноТВ
Служебная собака, которая была ранена во время спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади, вновь вернулась в строй и получила награду от президента США Дональда Трампа, сообщает Al Arabiya. На своей страничке в Twitter Трамп назвал собаку «Героем Америки» и опубликовал фотографию, изображающую, как он вешает ей на грудь медаль.
Al Arabiya: Трамп «наградил» героическую собаку за ликвидацию аль-Багдади
Twitter

Американский президент Дональд Трамп до сих пор очарован собакой, которая ночью в прошлую субботу участвовала вместе с членами спецподразделения «Дельта» в атаке на дом, расположенный на севере Сирии, где скрывался «халиф» ИГ* Абу Бакр аль-Багдади. Он убежал вместе с тремя своими детьми в туннель, из которого не было выхода, а собака преследовала его по пятам. Тогда в отчаянии аль-Багдади взорвал находившийся на нём пояс смертника, убив себя и троих своих детей.

При этом служебная овчарка по кличке Конан, как выяснилось, получила лёгкие травмы. Она прошла необходимое лечение и вчера вновь приступила к несению военной службы.

А в среду президент Трамп «наградил» её медалью «Герой Америки», опубликовав на своей страничке в Twitter фотографию, обработанную в программе Photoshop, на которой изображено, будто бы он действительно вешает медаль собаке на грудь.

 
 
Дата публикации 31 октября 2019 года.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Al Arabiya Объединенные Арабские Эмираты Азия
теги
Аль-Каида армия Дональд Трамп Исламское государство Сирия собака спецназ США терроризм убийство штурм
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