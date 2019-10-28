«Он был трусливым животным»: CNN составил список самых шокирующих заявлений Трампа об аль-Багдади

Речь Дональда Трампа, в которой он заявил об успехе операции США по ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади, оказалась богата на «примечательные высказывания», пишет CNN. Американский канал решил составить список самых шокирующих моментов его выступления, в ходе которого он, в частности, поведал миру о том, что аль-Багдади «умер как собака и как трус», забившись в тупик в своём тоннеле.

Воскресным утром президент США Дональд Трамп заявил, что в результате рейда США в Северной Сирии был ликвидирован глава ИГ* Абу Бакр аль-Багдади. А затем он продолжил говорить. И отвечать на вопросы. CNN просмотрел стенограмму речи Трампа и выбрал «самые — как бы это сказать — примечательные высказывания».

1. «Он умер, забившись в тупик в туннеле; он хныкал, плакал и всё время кричал».

Трамп, как отмечает CNN, хочет, чтобы у публики сложился в голове вполне конкретный портрет аль-Багдади — трусливого человека, который лишь притворяется сильным. Он в красках описал смерть главаря ИГ — что сильно контрастирует с сухим сообщением Барака Обамы о смерти Усамы бен Ладена в 2011 году.

2. «Этот бандит, который так старался запугать других людей, провёл свои последние секунды, дрожа от страха, в полной панике и ужасе, перепуганный от того, что к нему приближаются американские силы».

Как уже было отмечено, Трамп хочет, чтобы аудитория знала все «грязные подробности», пытаясь указать на то, что в последние минуты своей жизни аль-Багдади вёл себя как перепуганный слюнтяй.

3. «Как вы знаете, в прошлом месяце мы сообщили, что недавно убили Хамзу бен Ладена — очень жестокого сына Усамы бен Ладена, который говорил гадости о людях, о нашей стране и обо всём мире».

«Говорил гадости о людях», — повторяет CNN.

4. «Аль-Багдади был страшным и ужасным человеком. И он умер страшной и ужасной смертью как трус — улепётывая в слезах».

«И снова Трамп делает всё возможное, чтобы весь мир знал, что аль-Багдади — совсем не герой», — отмечает CNN.

5. «Он умер как собака. Он умер как трус».

«Ага, ну да», — соглашается канал.

6. «Россия отлично к нам отнеслась. Они всё для нас открыли. Нам пришлось лететь над определёнными российскими районами, районами, которые контролирует Россия. Россия повела себя великолепно».

«Владимир Путин кивает и улыбается», — комментирует CNN.

7. «Турция: мы с ними разобрались. Они знали, что мы скоро там будем. Мы пролетели над кое-какой территорией. Они повели себя великолепно. Никаких проблем. Никаких проблем они нам не доставили».

«Отличная работёнка, Турция. Спасибо, что позволили нам пролететь «над кое-какой территорией»! — благодарит CNN.

8. «Мы летели очень, очень низко и очень, очень быстро».

«Форсаж 20»: очень, очень низко и очень, очень быстро», — проводит кинопараллели канал.

9. «Они сразу же подавили ответный огонь, иными словами их (террористов. — ИноТВ) подстрелили с воздушных кораблей».

«Подстрелили с воздушных кораблей, говорите? Это термин такой»? — удивляется автор.

10. «И мы убивали лидеров террористов, но их имена я слышал в первый раз; эти имена были незнакомыми, они не были громкими. Хорошие имена, важные имена, но громкими они не были».

«Когда убиваешь террористов, всегда надо искать громкие имена, — продолжает иронизировать CNN. — Кроме того, немного странно, что президент признал, что не знал имена некоторых террористов, которых США уничтожили в его смену, не находите?»

11. «Знаете, они умеют пользоваться интернетом лучше, чем кто бы то ни было в мире — если не считать, наверное, Дональда Трампа».

«Получается, что ИГ умеет пользоваться интернетом лучше всех, не считая Дональда Трампа? Ладно, всё ясно. Абсолютно нормальные заявления!» — считает канал.

12. «И с помощью интернета они занимались вербовкой и всё такое — и именно поэтому он умер как собака, он умер как трус. Он хныкал, орал и плакал».

Эти фразы, подчёркивает CNN, приведены без купюр и вставок: Трамп выразился именно так и именно в таком порядке. «Почему он переключился с интернета на то, как погиб аль-Багдади? (Он умер как собака и как трус, если вы ещё не поняли). Я без понятия», — признаётся журналист CNN.

13. «Он погиб не как герой. Он погиб как трус: хныча, крича и со слезами на глазах; с собой на смерть он привёл трёх своих детей».

«Да поняли мы уже», — напоминает канал.

14. «Я искал его три года. Я искал его».

«Я», — обращает внимание CNN.

15. «Мы собирались оповестить их прошлой ночью, но мы решили так не делать, потому что в Вашингтоне столько «сливов», сколько я в жизни никогда не видел».

А вот это уже крупная новость. Обычно когда речь идёт о такой важной операции, администрация уведомляет о ней важных членов конгресса от обеих партий. Однако американский лидер решил от этого отказаться.

16. «Теперь России нравится, что мы там находимся по двум причинам. Потому что мы убиваем ИГ. Мы убиваем террористов. А они от России очень близко».

«Подытожим: Россия любит нас, потому что она ненавидит ИГ. А мы убиваем террористов. Вопросы?» — пишет CNN.

17. «Но это во многих тысячах миль отсюда, в то время как Россия совсем рядом. Турция совсем рядом. Сирия совсем рядом. Они все там рядом».

«Итак, Соединённые Штаты в географическом плане расположены от Сирии и Турции дальше, чем Россия? (Сверяется с картой.) Да, похоже на то», — сообщает CNN.

18. «Иран совсем рядом. Ирак совсем рядом. Они все ненавидят ИГ».

«Мы что, тут страны перечисляем? Лихтенштейн! Сан-Марино!» — продолжает ряд автор статьи.

19. «Они не могут пешком дойти до нашей страны. Между ними и нами много воды».

«Этот остров окружён водой, большим количеством воды, океанской воды», — так Трамп однажды описал Пуэрто-Рико.

20. «Когда всё началось, они пробили прекрасную огромную дыру, они вбежали внутрь и застали всех врасплох».

Американские войска пробили «прекрасную огромную дыру» в том месте, где находился аль-Багдади. И да, Трамп использует слово «прекрасный» для описания абсолютно всех странных вещей.

21. «Там есть много сирийцев, у которых есть много пушек».

«М-да. Ну, это хорошо. Ладно», — реагирует CNN.

22. «И я также хотел добраться до Хамзы бен Ладена, потому что это молодой человек, ему около 30 лет, он вылитый его отец — высокий и очень привлекательный, и он, как и его отец, говорил гадости».

«С одной стороны — высокий и привлекательный. С другой — говорит гадости», — взвешивает канал.

23. «Это было животное. Он был трусливым животным».

«Похоже, на этой фразе вполне можно и закруглиться — как и на любой другой», — подытоживает канал.