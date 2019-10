Independent: американский генерал сравнил Трампа с Муссолини

Отставной генерал армии США Барри Маккеффри сравнил действия президента США Дональда Трампа с политикой диктатора Бенито Муссолини, пишет The Independent. Так, Маккеффри назвал переломным моментом отмену Белым домом подписки на газеты The New York Times и The Washington Post.

В частности, Трамп снискал неодобрение со стороны Маккеффри, решив полностью отказаться от подписки федеральных ведомств на газеты The New York Times и The Washington Post. Такой шаг президента генерал назвал «переломным моментом» истории США.



«Нет места юмористическому освещению в СМИ. Это очень серьёзно. Он как Муссолини», — приводит издание слова Маккеффри.



Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм объяснила решение Трампа исключительно мерой «значительной экономии средств налогоплательщиков». Она добавила, что отказ от подписки на газеты позволит Соединённым Штатам сэкономить сотни тысяч долларов.



При этом Трамп неоднократно критиковал издания за нелестные комментарии в свой адрес. Во вторник The New York Times и The Washington Post в печатном виде уже перестали поступать в Белый дом, хотя газеты всё ещё доступны госслужащим по бесплатной подписке.



Вместе с тем, как отмечает The Independent, подписки на другие издания, в основном американские и британские, отменены не были.

