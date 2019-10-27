Independent: американский генерал сравнил Трампа с Муссолини

03:00
В Колумбии разбился вертолёт ВВС страны
В Колумбии разбился вертолёт ВВС страны. В результате происшествия погибли шесть военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте колумбийских ВВС.
03:00
Медведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
03:00
Пелоси отреагировала на сообщения о ликвидации лидера ИГ
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прокомментировала сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
03:00
Аршавин: не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Жиго: изменение схемы «Спартака» дало результат в матче с «Локомотивом»
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Свердловской области лесовоз повредил газопровод
В городе Североуральске Свердловской области лесовоз повредил газопровод, в результате без газоснабжения остались 37 тысяч человек.
03:00
Макгрегор подготовит боксёра Фьюри к дебюту в ММА
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подготовит английского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри к выступлению в смешанных единоборствах.
03:00
В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
03:00
Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», упустив преимущество в два гола
Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
МЮ обыграл «Норвич» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Норвич Сити» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
«Ливерпуль» взял верх над «Тоттенхэмом» в десятом туре АПЛ
«Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В Барселоне на стрингера Ruptly напали демонстранты
В ходе протестов, которые проходят в Барселоне, на стрингера Ruptly напали демонстранты, протестующие против независимости Каталонии.
03:00
Дзюба о своём голе «Крыльям Советов»: сегодня я Артём-Джокер
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём выходе на замену в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
03:00
Кейн стал третьим игроком в истории АПЛ, забившим на «Эндфилде» уже на первой минуте матча с «Ливерпулем»
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн вошёл в историю Английской премьер-лиги (АПЛ), забив на первой минуте выездного матча с «Ливерпулем».
03:00
Рашфорд забил 50-й мяч за «Манчестер Юнайтед»
Английской форвард Маркус Рашфорд стал автором своего 50-го гола за «Манчестер Юнайтед».
03:00
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Во Франции отреагировали на сообщения о ликвидации лидера ИГ
Глава французского МИД Флоранс Парли на своей странице в Twitter прокомментировала сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
03:00
Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какие проблемы возникли у его подопечных в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
03:00
Крал рассказал, о чём игроки «Спартака» говорят с тренером после матчей в центральном круге
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, о чём игроки говорят с главным тренером команды Доменико Тедеско в центральном круге после завершения матчей.
03:00
Под Пермью приостановили поиски пропавшего самолёта
В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного легкомоторного самолёта в связи с наступлением темноты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
03:00
Фанаты «Спартака» более часа не могли покинуть стадион после матча с «Локомотивом»
Болельщики московского «Спартака» более часа не могли покинуть стадион «РЖД Арена» после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
03:00
Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Пентагон заявил о ранении двух солдат при ликвидации главаря ИГ
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что в ходе спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади пострадали двое американских военных.
03:00
Ларссон стал первым за 17 лет игроком «Спартака», оформившим дубль после выхода на замену
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон стал первым за 17 лет игроком красно-белых, которому удалось оформить дубль после выхода на замену.
03:00
Джикия рассказал, что Тедеско привнёс в игру «Спартака»
Защитник «Спартака» Георий Джикия рассказал, что привнёс в игру команды новый главный тренер Доменико Тедеско.
03:00
В Иране прокомментировали заявления Трампа о ликвидации лидера ИГ
Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что ликвидация главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади «не станет концом» существования ИГ.
03:00
Ларссон: я счастлив, что показал, зачем меня купили в «Спартак»
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Тренер Новиков: «Динамо» заслужило победу в матче с ЦСКА
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
03:00
Моралес заявил о подготовке соперниками госпереворота в Боливии
Президент Боливии Эво Моралес заявил о подготовке соперниками государственного переворота в стране, говорится в сообщении AFP.
03:00
Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» высказал мнение о неудачных выступлениях полузащитника команды Николы Влашича.
03:00
ЦСКА по буллитам одолел «Авангард» в КХЛ
Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Отец Бутиной назвал сроки возвращения дочери в Барнаул
Отец вернувшейся в Россию после заключения в США Марии Бутиной Валерий заявил, что его дочь приедет в Барнаул, где её ждут мать и бабушка, не раньше вторника. Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
Федерер в 10-й раз в карьере выиграл турнир ATP в Базеле
Швейцарец Роджер Федерер обыграл австралийца Алекса де Минора в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле.
03:00
«Спартак» одержал четвёртую подряд победу в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
Московский «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться на сообщение Минобороны России по заявлениям о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
03:00
Футболист «Локомотива» Джорджевич рассказал о предстоящей операции
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Лука Джорджевич сообщил, что вскоре перенесёт операцию.
03:00
Тренер «Спартака» рассказал, почему Бакаев сыграл под нападающими
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему полузащитник команды Зелимхан Бакаев сыграл под нападающим в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
03:00
Сёмин рассказал, чего не хватало «Локомотиву» в матче со «Спартаком»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение команды от столичного «Спартака» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Нетаньяху прокомментировал сообщения о ликвидации главаря ИГ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
03:00
Пресс-служба «Спартака» пошутила над «Локомотивом» после матча 14-го тура РПЛ
Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» пошутила над «Локомотивом» после разгромной победы в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
03:00
Бакаев: Тедеско сказал быть агрессивней во втором тайме матча с «Локомотивом»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Техасе число пострадавших при стрельбе возросло до 16
В американском штате Техас в результате стрельбы во время студенческой вечеринки, по последним данным, два человека погибли и 16 получили ранения, информирует NBC.
03:00
Россия призвала США привести доказательства пребывания лидера ИГ в Идлибе
В Минобороны России, комментируя операцию США по ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, отметили, что Вашингтону следует представить прямые доказательства его пребывания в Идлибе на территории, подконтрольной террористам «Джабхат ан-Нусры»**.
03:00
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (3:0).
03:00
В Сочи при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
В Сочи в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по городу.
03:00
«Динамо» обыграло ЦСКА в 14-м туре РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).