Politico: Белый дом отказался от подписки на «фейковые» Washington Post и New York Times

Администрация президента США решила не продлевать подписку на The Washington Post и The New York Times, которые неоднократно критиковались Дональдом Трампом. Так, в одном из недавних интервью он назвал оба издания «фальшивками» и заявил, что Белый дом в них не нуждается, пишет Politico.
Белый дом сообщил, что не собирается продлевать подписку на The New York Times и The Washington Post. Обе газеты часто подвергались нападкам со стороны президента Дональда Трампа, пишет Politico.
Накануне в интервью Fox News американский лидер намекнул, что он намерен отказаться от подписки на эти издания. Он назвал The New York Times «фейковой газетой» и заявил, что Белый дом в ней больше не нуждается.
«Мы, вероятно, покончим с ней и с The Washington Post. Они — фальшивки», — подчеркнул Трамп. Позже его представители пояснили, что речь идёт об окончании подписки, а не об ограничении допуска журналистов этих изданий в Белый дом.
Трамп регулярно чихвостит новостные СМИ. Но, судя по всему, больше всего его беспокоит то, как о нём пишут крупные издания, особенно The New York Times, редакция которой находится в его родном городе, рассуждает Politico.
«Все считают, что The New York Times обращается со мной ужасно. The WashingtonPost тоже, но
The New York Times обращается со мной невероятно чудовищно», — сетовал ранее Трамп в одном из своих интервью. По его словам, нью-йоркская газета не опубликовала о нём ни одной «хорошей истории».
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