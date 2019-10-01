24 канал: Зеленский пригласил Тома Круза на Украину, чтобы показать ему фантастические пейзажи

На Украину по приглашению Владимира Зеленского приехал известный американский актёр, режиссёр и продюсер Том Круз. Как сообщает «Телеканал новин 24», Круз рассказал, что заинтересовался украинскими локациями для съёмок одного из своих новых проектов, что стало ещё одним поводом, чтобы посетить Украину.

Известный американский актёр, кинорежиссёр и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению украинского президента. Как передаёт «Телеканал новин 24», Круз рассказал Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съёмок одного из своих новых кинопроектов, что стало ещё одним поводом, чтобы посетить Украину.

Владимир Зеленский также рассказал актёру о собственном опыте в кино.

«Рад приветствовать в Киеве актёра, режиссёра и просто талантливого человека – Тома Круза. Пригласил его на Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. Этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной.

«Радуюсь, что Украина начинает привлекать звёзд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино дверь Украины. Уверен, что эта миссия — выполнима», — добавил украинский президент.