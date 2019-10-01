Washington Post: не Россия и не Америка — для хозяина Белого дома «Трамп превыше вcего»

Хотя расследование «российского дела» спецпрокурора Роберта Мюллера закончилось, критики не теряют надежды доказать «лояльность» Трампа Москве. В действительности же американский президент преследует сугубо личные интересы, и его недавняя попытка «надавить» на Киев ради собственного переизбрания служит тому ещё одним подтверждением, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Летом 2016 года Россия «взломала» почтовые серверы национального комитета Демократической партии, «чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах». С тех пор критики американского президента ищут доказательства его «преданности Москве», пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

«Мы до сих пор не знаем полной истории о связях президента Трампа с Москвой; расследование контрразведки ФБР, по-видимому, всё ещё продолжается. Но если исходить из того, что нам известно, было бы ошибкой считать, что Трамп лоялен к какой-либо стране, будь то США или Россия. Его единственная лояльность — самому себе. Его политика не «Америка превыше всего», а Трамп превыше всего», — убеждён публицист.

На его взгляд, недавние события только подтверждают эту гипотезу. На прошлой неделе выяснилось, что Трамп «оказывал давление» на украинского президента, чтобы начать расследование в отношении своего политического оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена.

Возможно, доказать то, что Трамп совершил преступление, не удастся. Но глава Белого дома «заслуживает импичмент, потому что он нарушил клятву». Ведь он «поступился» интересами американского народа — проведением честных выборов — ради собственного переизбрания, утверждает Бут.

По его словам, Трамп точно так же «пренебрегал национальными интересами» до и после «российского вмешательства» в американские выборы. Хотя следствие не подтвердило «сговора» миллиардера с Москвой, существует множество доказательств того, что он призывал Россию «оказать влияние».

Так, в июле 2016-го Трамп «вдохновлял» Россию на взлом электронной почты Хиллари Клинтон. Согласно докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, спустя всего несколько часов «именно это и попытались проделать русские хакеры».

Трамп часто отрицал, что российские власти причастны к кибератаке на демократов. «Самый печально известный» пример этому — его совместная пресс-конференция с Владимиром Путиным в Хельсинки, считает Бут.

Но постоянство, определённо, нельзя назвать коньком Трампа. На днях The Washington Post узнала подробности его встречи с российскими высокопоставленными чиновниками в 2017 году в Овальном кабинете. На этих переговорах президент признался, что его не волнует «вмешательство» Москвы. Ведь, по его словам, США «поступали точно так же в других странах».

«Это ужасная ситуация, потому что она показывает, что Трамп признаёт и оправдывает соучастие России. Таким образом, он даёт россиянам завуалированное разрешение нанести новый удар. Трамп вновь ставит свой собственный интерес выше интересов страны», — обращает внимание автор статьи.

В поведении Трампа прослеживается определённая закономерность. И, безусловно, она объясняет, почему помощники президента поместили стенограммы его бесед с некоторыми лидерами в компьютерную систему, предназначенную для хранения сверхсекретной информации. По данным CNN, именно здесь находятся тексты переговоров главы Белого дома с Путиным и саудовским наследным принцем Салманом. И это совершенно не удивляет, отмечает журналист.

Он сомневается, что содержание этих записей станет достоянием общественности или хотя бы попадёт в руки конгресса. Впрочем, на фоне импичмента всегда остаётся надежда на утечку информации из администрации.

«Безусловно, существует законный интерес в сохранении конфиденциальности президентских телефонных переговоров. Но есть ещё больший интерес к сохранению целостности института президентства. Поэтому, помощники Белого дома, если вы слушаете, я надеюсь, вы сможете найти отсутствующие стенограммы. Я думаю, что вас, вероятно, щедро вознаградит наша пресса и, что более важно, потомки», — заключает Макс Бут.