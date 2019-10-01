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Washington Post: не Россия и не Америка — для хозяина Белого дома «Трамп превыше вcего»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Хотя расследование «российского дела» спецпрокурора Роберта Мюллера закончилось, критики не теряют надежды доказать «лояльность» Трампа Москве. В действительности же американский президент преследует сугубо личные интересы, и его недавняя попытка «надавить» на Киев ради собственного переизбрания служит тому ещё одним подтверждением, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.
Washington Post: не Россия и не Америка — для хозяина Белого дома «Трамп превыше вcего»
Reuters

Летом 2016 года Россия «взломала» почтовые серверы национального комитета Демократической партии, «чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах». С тех пор критики американского президента ищут доказательства его «преданности Москве», пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.  

«Мы до сих пор не знаем полной истории о связях президента Трампа с Москвой; расследование контрразведки ФБР, по-видимому, всё ещё продолжается. Но если исходить из того, что нам известно, было бы ошибкой считать, что Трамп лоялен к какой-либо стране, будь то США или Россия. Его единственная лояльность  самому себе. Его политика не «Америка превыше всего», а Трамп превыше всего», — убеждён публицист.
 
На его взгляд, недавние события только подтверждают эту гипотезу. На прошлой неделе выяснилось, что Трамп «оказывал давление» на украинского президента, чтобы начать расследование в отношении своего политического оппонента — бывшего вице-президента Джо Байдена.
 
Возможно, доказать то, что Трамп совершил преступление, не удастся. Но глава Белого дома «заслуживает импичмент, потому что он нарушил клятву». Ведь он «поступился» интересами американского народа — проведением честных выборов — ради собственного переизбрания, утверждает Бут.
 
По его словам, Трамп точно так же «пренебрегал национальными интересами» до и после «российского вмешательства» в американские выборы. Хотя следствие не подтвердило «сговора» миллиардера с Москвой, существует множество доказательств того, что он призывал Россию «оказать влияние».
 
Так, в июле 2016-го Трамп «вдохновлял» Россию на взлом электронной почты Хиллари Клинтон. Согласно докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, спустя всего несколько часов «именно это и попытались проделать русские хакеры».
 
Трамп часто отрицал, что российские власти причастны к кибератаке на демократов. «Самый печально известный» пример этому — его совместная пресс-конференция с Владимиром Путиным в Хельсинки, считает Бут.
 
Но постоянство, определённо, нельзя назвать коньком Трампа. На днях The Washington Post узнала подробности его встречи с российскими высокопоставленными чиновниками в 2017 году в Овальном кабинете. На этих переговорах президент признался, что его не волнует «вмешательство» Москвы. Ведь, по его словам, США «поступали точно так же в других странах».
 
«Это ужасная ситуация, потому что она показывает, что Трамп признаёт и оправдывает соучастие России. Таким образом, он даёт россиянам завуалированное разрешение нанести новый удар. Трамп вновь ставит свой собственный интерес выше интересов страны», — обращает внимание автор статьи.
 
В поведении Трампа прослеживается определённая закономерность. И, безусловно, она объясняет, почему помощники президента поместили стенограммы его бесед с некоторыми лидерами в компьютерную систему, предназначенную для хранения сверхсекретной информации. По данным CNN, именно здесь находятся тексты переговоров главы Белого дома с Путиным и саудовским наследным принцем Салманом. И это совершенно не удивляет, отмечает журналист.
 
Он сомневается, что содержание этих записей станет достоянием общественности или хотя бы попадёт в руки конгресса. Впрочем, на фоне импичмента всегда остаётся надежда на утечку информации из администрации.
 
«Безусловно, существует законный интерес в сохранении конфиденциальности президентских телефонных переговоров. Но есть ещё больший интерес к сохранению целостности института президентства. Поэтому, помощники Белого дома, если вы слушаете, я надеюсь, вы сможете найти отсутствующие стенограммы. Я думаю, что вас, вероятно, щедро вознаградит наша пресса и, что более важно, потомки», — заключает Макс Бут.
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