HR: Китай отложил премьеру «Однажды в… Голливуде» по просьбе дочери Брюса Ли

Госуправление Китая по делам кино приостановило выход в прокат картины Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», передаёт Hollywood Reporter. Подобное решение было принято после обращения дочери знаменитого китайского актёра Брюса Ли Шеннон, которая недовольна тем, как Тарантино изобразил её отца.

В Китае на неопределённый срок отложен выход в прокат фильма американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», который должен был появиться на экранах местных кинотеатров 25 октября, сообщает Hollywood Reporter.



Несмотря на то, что официальная причина подобного решения неизвестна, журнал предполагает, что связано оно с противоречивым изображением Брюса Ли, единственного в фильме персонажа китайского происхождения. Друзья и семья актёра раскритиковали Тарантино за то, что нарисованный им образ не соответствует действительности.



Анонимные источники сообщили изданию, что дочь Брюса Ли Шеннон обратилась в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением её отца.



По мнению Шеннон Ли, Тарантино представил знаменитого китайского актёра «дерзким». Так, герой в изображении актёра Майка Мо заявил, что «сделал бы калекой» Мохаммеда Али, которого он называет по его прежнему имени Кассиус Клей. Персонаж, которого в фильме сыграл Брэд Питт, каскадёр Клифф Бут высмеял Брюса Ли. В результате у них завязывается «дружеская» драка, победителем из которой не выходит ни один из них, но герой Питта оказывается близок к победе.



Единственный фильм Тарантино, который до этого выходил в Китае был «Джанго освобожденный» 2012 г. Сначала он также получил разрешение на показы в кинотеатрах страны, но потом цензоры настояли на том, чтобы из картины вырезали сцены насилия. На это у создателей картины ушёл месяц, когда в интернете уже появились пиратскии копии фильма. Поэтому переделанная версия смогла заработать всего лишь $2,6 млн.



Прокатчики рассчитывали, что в этот раз при помощи китайских зрителей смогут заработать не менее $50 млн. Теперь из-за столь резких перемен студия Sony Pictures, а также пекинская компания Bona Film Group, частично профинансировавшая фильм оказались под финансовым ударом. Тем не менее, как отмечает Hollywood Reporter, судьба фильма, уже получившего в прокате $366 млн, пока остаётся неизвестной.