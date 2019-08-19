Česká pozice: россияне научились снимать блокбастеры в противовес Голливуду

Несмотря на то, что образы в современном российском кино иногда противоречат исторической правде и даже здравому смыслу, нельзя не отметить, что россияне в противовес Голливуду научились снимать блокбастеры. Однако, как пишет издание Česká Pozice, в отличие от американцев россияне снимают фильмы о героях почти исключительно для собственной публики. И к ней относится не только молодёжь, которая не помнит Советского Союза, но и люди категории 40+, которые любят его вспоминать.

В идейную картину современной России вписано представление о том, что Запад намеренно пренебрегает советским героизмом, проявленным в прошлом, поэтому в качестве ответа российский кинематограф создаёт произведения, в которых снова и снова подчёркиваются заслуги советских героев или даже создаются новые. Как пишет издание Česká Pozice, иногда их образы противоречат исторической правде и даже здравому смыслу, однако эта тенденция всё более очевидна, и зрители всячески её поддерживают.

Как продолжает издание, это, в первую очередь, касается военного кино — жанра, которым российские кинематографисты всегда владели великолепно. Снятый в прошлом году фильм «Т-34», главным героем которого является танк, был представлен публике под Новый год. И прежде чем в мае его показали на телевидении, этот фильм успели посмотреть в кинотеатрах более девяти миллионов зрителей. В фильме отображается героизм времен Второй мировой войны и именно в том стиле, который соответствует традиционному подходу российской историографии: красная звезда там противостоит свастике, а русский солдат голыми руками борется с нацистами. И, как отмечает автор статьи, неслучайно, что такой фильм, как «Т-34», сняли именно в современной России.

Но в рамках нового подхода к русскому героизму затрагивается не только тема войны. Особым направлением современного российского героического кинематографа, который черпает сюжеты в исторических событиях, являются фильмы про космонавтов. Их сняли сразу несколько: «Первый в космосе», «Время первых» и «Салют-7». Поэтому, пишет издание, фильмы о космосе можно считать типично российским поджанром.

Однако специфической тут является не только тематика, но и дистрибуция. Дело в том, что эти российские киноленты не показывают на Западе и их нельзя найти легальным путем. Исключение составляют только фестивали и поклонники кино, которым удается скачать фильмы из интернета. Таким образом, речь идёт о российских фильмах только для российской публики.

Но всё это, заключает автор материала, никак не влияет на тот факт, что россияне в противовес Голливуду научились снимать блокбастеры. Сборы всех упомянутых в статье фильмов намного превзошли расходы на их производство. Но в отличие от американцев россияне снимают фильмы о своих героях практически исключительно для собственной публики. Так они просвещают не только молодёжь, которая не помнит эру Советского Союза, но и поколение 40+, которому возвращают ощущение единства со страной, в прошлом гордившейся статусом «шестой части суши».