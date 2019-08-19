Česká pozice: россияне научились снимать блокбастеры в противовес Голливуду

Популярное
-
CNN: противники США набирают силу — но Трамп продолжает с ними любезничать CNN
-
Time: над США пролетел «российский шпион» — но это нормально Time
-
National Interest: трансформация российского флота происходит прямо на глазах National Interest
-
Вместо санкций Forbes предлагает США иное оружие против «Северного потока — 2» Forbes
-
Die Zeit: Варшава поддержала «план США по устрашению России» Die Zeit
-
Gala: на переговорах с Путиным у супруги Макрона будет особая роль Gala
-
Fox News: устали от «родильного туризма» — островная территория США умоляет конгресс пересмотреть правила получения гражданства Fox News
-
Польские эксперты: взрыв на испытаниях в Архангельской области не представляет никакой угрозы для Европы Energetyka24
INFOX.SG
-
В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России
Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.
-
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
-
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар
Иранский танкер Grace 1, который в начале июля был задержан военными Великобритании по подозрению в доставке нефти в Сирию, покинул Гибралтар.
-
Самолёт в Португалии совершил жёсткую посадку
Самолёт Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines повредил фюзеляж при жёсткой посадке в португальском аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах.
-
Кадыров рассказал о поставленном его отцом условии по будущему Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, на каких условиях его отец Ахмат-Хаджи Кадыров согласился подписать документ о развитии региона в составе России.
-
США осудили теракт в Кабуле
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США осуждают теракт во время празднования свадьбы в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека.
-
Медведев выиграл турнир ATP в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в американском Цинциннати.
-
Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии
Президента США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии, заявив, что интересовался этим вопросом «стратегически».
-
«Атлетико» с минимальным счётом обыграло «Хетафе» в Примере
«Атлетико» из Мадрида с минимальным счётом обыграло «Хетафе» в матче первого тура Примеры.
-
В Приморье сообщили об эвакуации около 170 человек из-за паводка
Около 170 человек эвакуировано в Приморском крае из подтопленных территорий после тайфуна «Кроса».
-
Тиль: сразу возникло чёткое понимание, что хочу перейти в «Спартак»
Новичок «Спартака» Гус Тиль рассказал о причинах, побудивших его принять предложение российского клуба.
-
Премьер Дании прокомментировала «идею» продажи Гренландии США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии, заявив, что крупнейший остров в мире не продаётся.
-
ПСЖ уступил «Ренну» в чемпионате Франции
Действующий чемпион Франции ПСЖ в матче 2-го тура Лиги 1 уступил «Ренну».
-
Филипп о голе «Локомотиву»: у меня всегда был хороший удар
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, почему решил пробить штрафной в матче с «Локомотивом».
-
В ДНР заявили об обстреле ВСУ села Коминтерново
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге ДНР.
-
Учёные показали возможную модель Земли при изучении её с других планет
Учёные создали модель того, как могла бы выглядеть Земля при изучении её с других планет. Об этом информирует журнал Science.
-
В Мадриде испортили мемориальную доску Гризманна
В Мадриде испортили мемориальную доску в честь бывшего форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, которая расположена неподалёку от стадиона коллектива «Ванда Метрополитано».
-
ЦПВС: боевики 35 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 35 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.
-
Тарпищев: Кузнецова может выиграть золото на Олимпиаде 2020 года
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Светланы Кузнецовой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.
-
Егоров прокомментировал назначение Карасёва на матч «Спартак» — ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал замену арбитра на матче шестого тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
-
Гилерме извинился перед Хёведесом за удар в голову в матче с «Динамо» в РПЛ
Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме принёс извинения своему одноклубнику, защитнику Бенедикту Хёведесу, за попадание мячом в голову в ходе встречи шестого тура РПЛ с «Динамо».
-
Генсек ООН осудил теракт в Кабуле
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт во время празднования свадьбы в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека. Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
-
Егоров: у IFAB нет вопросов к РФС по использованию VAR
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) не имеет претензий к России в вопросах использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
-
Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.
-
Кузнецова уступила Киз в финале турнира WTA в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла одержать победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в американском Цинциннати.
-
Ребров обратился к болельщикам перед дерби с ЦСКА
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров опубликовал обращение к болельщикам в преддверии дерби с ЦСКА в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
-
В «Фиорентине» признались, что российские клубы предлагают Рибери большую зарплату
Директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде прокомментировал ход переговоров с экс-полузащитником немецкой «Баварии» Франком Рибери.
-
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского Пятого канала рассказал, что ему нравится фраза «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день».
-
СМИ: Малком пропустит шесть недель из-за травмы
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком пропустит шесть недель из-за травмы.
-
В Белом доме оценили сообщения о желании Трампа купить Гренландию
Советник американского лидера по экономике Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.
-
Егоров прокомментировал эпизод с удалением Уциева в матче «Зенит» — «Ахмат»
Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».
-
Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
-
Капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла на шесть месяцев из-за травмы
Капитан женской сборной России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дарья Дмитриева получила тяжёлую травму, из-за которой пропустит не менее шести месяцев.
-
Кикнадзе обеспокоен медленной игрой «Локомотива» в обороне в матче с «Динамо»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу клуба над «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
-
В Дакке более 10 тысяч человек остались без жилья из-за пожара
После пожара в столице Бангладеш — Дакке — более 10 тыс. человек остались без жилья. Об этом информирует CNN.
-
Матч между «Ротором» и «Шинником» стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ
Матч девятого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским «Ротором» и ярославским «Шинником» показал третий результат по посещаемости в истории первенства.
-
«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании по футболу
«Севилья» в гостях нанесла поражение «Эспаньолу» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
-
У Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у Марианских островов в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
-
Нойштедтер рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Турции по футболу
Защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, в чём главные различия между чемпионатами России и Турции по футболу.
-
Крыховяк ответил, готов ли «Локомотив» бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк уверен, что его команда способна навязать санкт-петербургскому «Зениту» борьбу за золотые медали РПЛ.
-
В Гондурасе трое болельщиков погибли в результате столкновений перед футбольным матчем
В Гондурасе перед матчем чемпионата страны по футболу между «Олимпией» и «Мотагуа» произошли столкновения болельщиков, в результате которых погибли три человека.
-
СМИ: В Уганде при взрыве бензовоза погибли десять человек
В Уганде в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере десять человек. Об этом информирует местный телеканал NBS Television.
-
Хохлов указал на индивидуальные ошибки футболистов «Динамо» в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что именно не понравилось ему в действиях подопечных в матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом».
-
В ЕС прокомментировали теракт на свадьбе в Кабуле
Евросоюз намерен поддерживать Афганистан в борьбе с международным терроризмом и считает крайне важным, чтобы усилия по достижению мира в стране не были подорваны нападениями на гражданских лиц.
-
Хохлов считает, что «Динамо» не хватило «физики» в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
-
Сёмин прокомментировал отсутствие Рыбуса в матче с «Динамо»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему в составе команды в матче шестого тура РПЛ с «Динамо» не оказалось польского футболиста Мацея Рыбуса.
-
Сёмин рассказал, что изменилось в игре «Локомотива» во втором тайме матча с «Динамо»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего его команде удалось переломить ход встречи с «Динамо» в рамках шестого тура РПЛ.
-
Сёмин признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ сезона-2019/20.
-
Сборная России по баскетболу обыграла Финляндию, Курбанов набрал 41 очко
Сборная России по баскетболу взяла верх над национальной командой Финляндии в товарищеском матче, который завершился в городе Эспоо.
-
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев, что намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.