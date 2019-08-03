Daily Telegraph: Кевин Спейси появился на публике впервые с 2017 года

Голливудский актёр Кевин Спейси выступил в Национальном римском музее, зачитав стихотворение Габриэле Тинти «Боксёр», повествующее об истощённом бойце, брошенном на произвол судьбы, пишет The Daily Telegraph. Издание отмечает, что это было первое появление Спейси на публике с 2017 года, когда он был обвинён в сексуальных домогательствах по отношению к Уильяму Литтлу.

На протяжении многих месяцев, обвинённый в сексуальных домогательствах голливудский актёр Кевин Спейси не выходил в свет, пишет The Daily Telegraph. Однако недавно он появился на публике, приняв участие в крайне многозначительном поэтическом вечере.

Как сообщает издание, Спейси выступил в Национальном римском музее напротив греческой статуи «кулачный боец»: он зачитал стихотворение Габриеле Тинти «Боксёр», повествующее об истощённом бойце, которого использовали ради развлечения, а затем бросили умирать возле ринга.

Лирический герой стихотворения исполнен решимости противостоять полученным ударам. Как отмечает The Daily Telegraph, это было первое публичное выступление Спейси с 2017 года, когда он был обвинён в сексуальных домогательствах в отношении Уильяма Литтла. Раннее актёр Энтони Рэпп также заявлял, что Спейси домогался его в 1986 году. В ответ Спейси заявил, что ничего такого не помнит, однако просит прощения за «неподобающее поведение в подвыпившем состоянии». Несколько позднее, 20 человек из лондонского театра «Олд Вик», где Спейси работал художественным руководителем, сообщили о случаях неподобающего поведения со стороны актёра.

В результате Netflix уволили Спейси из сериала «Карточный домик». Кроме того, режиссёр Ридли Скотт вырезал все сцены с его участием из уже готового фильма «Все деньги мира».

Согласно информации издания, выступление Спейси изначально проходило перед аудиторией из около 50 посетителей музея и гостей, однако затем толпа зрителей разрослась, и он зачитал поэму снова. «Для меня было честью, что Кевин Спейси читал мою поэму, Рим любит тебя!», — написал автор поэмы Габриэль Тинти у себя в Twitter.

The Daily Telegraph напоминает, что в прошлом году Спейси опубликовал на Youtube видео, где он предстал в образе президента США Франка Андервуда — своего персонажа из сериала «Карточный домик» — произносящего фразу: «Я точно не буду платить за то, что я не делал».