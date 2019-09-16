Guardian: разница в миллион долларов — Голливуд платит актёрам больше, чем актрисам

Актрисы в Голливуде получают в среднем на миллион долларов меньше своих коллег мужского пола, сообщает The Guardian. Команда экономистов, на основе фильмов за 35 лет пришла к выводу, что ситуация с неравенством в оплате труда со временем не меняется.

В романтической комедии «Ноттинг Хилл» британского режиссёра Ричарда Кёртиса главную героиню, известную актрису Анну в исполнении Джулии Робертс, спрашивают, сколько она получила за свой последний фильм — и она тут же отвечает «15 миллионов долларов». Как отмечает The Guardian, фильм можно назвать редким примером, когда актриса, получившая за работу столько же, сколько её героиня, получила больше, чем её коллега мужского пола, в данном случае Хью Грант.

Это удалось выяснить команде экономистов, которые проанализировали зарплату 246 актёров в 1343 фильмах, снятых между 1980-м и 2015 годом. В результате проделанной работы они пришли к выводу, что в Голливуде актёры получают в среднем на $1,1 млн больше, чем их коллеги-женщины. Более того, разница в доходах в зависимости от пола в 2015 году осталась практически такой же, какой была в 1980 году.

Экономисты использовали данные о фильмах с сайтов, которые отслеживают кассовые сборы и содержат последние новости о фильмах. При этом они учли несколько факторов, в том числе прошлые успехи звёзд на основе кассовых сборов, полученные ими премии и популярность в Twitter. Исключив их из расчёта, они выяснили, что женщины получили на 56% меньше мужчин, то есть на $2,2 млн за фильм. Причём речь идёт об актёрах такого уровня, как Мэрил Стрип.

Исследователям удалось обнаружить разницу в заработной плате во всех жанрах кино, даже в тех, где женщины и мужчины «играют одинаковые роли», например в романтических комедиях.

Более того, актрисы получают меньше даже за одинаковое время работы. Так, в 2013 году за фильм «Афера по-американски» исполнители главных ролей Кристиан Бэйл и Брэдли Купер получили по $2,5 млн и 9% от доходов за 45 рабочих дней, тогда как Эми Адамс за то же самое время работы получила лишь $1,25 млн и 7% от доходов.

О проблеме неравной оплаты труда также часто говорят сами голливудские актрисы. В частности, американка Патрисия Аркетт в 2015 году попала в заголовки множества СМИ, призвав со сцены во время получения премии «Оскар» за фильм «Отрочество» к «равенству в оплате труда раз и навсегда». С такими же требованиями в разное время выступали в том числе актрисы Мэрил Стрип, Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман.

И картина не меняется со временем. В семи из десяти самых кассовых фильмах 2018 года мужчины-актёры получили на $1,8 млн больше своих коллег-женщин. В 2019 году список самых высокооплачиваемых представителей актёрской профессии среди мужчин Forbes возглавил Дуэйн Джонсон, заработав $89,5 млн. Тогда как Скарлетт Йоханссон возглавила соответствующий рейтинг среди женщин с $56 млн.

При этом разница в оплате труда женщин и мужчин только увеличивается с возрастом актёров. Так, разница в $1 млн становится $4 млн после того, как актриса достигает 50-летия, сообщает The Guardian.