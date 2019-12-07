Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: Uber зафиксировал более 3000 случаев сексуального насилия за год — в зоне риска и пассажиры, и водители

Материал представлен в переводе ИноТВ
За 2018 год сервис по заказу такси Uber зафиксировал у себя более 3000 случаев сексуальных домогательств, в том числе и изнасилований, сообщает Frankfurter Allgemeine. При этом водители подвергают себя таким же рискам, как и пассажиры, отметили в компании. Для быстро растущего рынка частных перевозок это остаётся большой проблемой, отмечает немецкое издание.

В 2018 году сервис по заказу такси Uber зафиксировал более 3000 случаев сексуального насилия, в число которых входят и изнасилования. При порядка 1,3 млрд поездок в США это составило 16% уменьшение — по сравнению с 2017 годом — в пяти самых тяжких категориях преступлений на сексуальной почве, сообщили в Uber.

При этом водители рискуют также как и пассажиры. «Я думаю, многих людей удивит, как редко происходят эти инциденты; другие, понятно, решат, что они происходят все ещё слишком часто», — заявил глава Uber Дара Хосровшахи.

По информации компании, 99,9% 2,3 млрд поездок в США с 2017 по 2018 прошли без каких бы то ни было происшествий. Но сексуальные домогательства и другие угрозы остаются большой проблемой для быстро растущего рынка по заказу такси.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2019 года.

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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