FAZ: Uber зафиксировал более 3000 случаев сексуального насилия за год — в зоне риска и пассажиры, и водители

03:00 Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов в эстафете на этапе КМ Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат российских биатлонистов в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

03:00 Костин завоевал золото ЧЕ на дистанции 50 метров баттерфляем Россиянин Олег Костин занял первое место на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго.

03:00 Логинов признался, что его форма далека от идеальной Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление россиян на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, а также оценил свою физическую готовность.

03:00 В Одессе обнаружили тела ещё двух погибших при пожаре в колледже В Одессе под завалами колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса правоохранители обнаружили ещё двоих погибших.

03:00 Три забитых мяча за семь минут помогли ПСЖ обыграть «Монпелье» в Лиге 1 В матче 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал гостевую победу над «Монпелье».

03:00 СМИ: Гончаренко высказал претензии арбитру после матча с «Краснодаром» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил своё недовольство судейством матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

03:00 Кудряшов считает, что Поветкин победит Хантера по очкам Российский боксёр Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на поединок своего соотечественника Александра Поветкина с американцем Майклом Хантером.

03:00 Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились Переговоры в Сочи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились.

03:00 Шанаева и Нарижный завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

03:00 После ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело По факту ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области.

03:00 «Уфа» победила «Ахмат» в матче РПЛ «Уфа» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде Мужская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

03:00 Гинер жёстко раскритиковал судейство матча «Краснодар» — ЦСКА Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

03:00 Депутат поддержал идею о стипендии для ищущих работу россиян Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT разработку Министерством труда и социальной защиты России документа, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

03:00 «Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу в АПЛ, обыграв «Борнмут» «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 «Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Бёрнли» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 В Биробиджане начался пожар в торговом центре В Биробиджане в торговом центре «Гигант» начался пожар. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по Еврейской автономной области.

03:00 Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

03:00 Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги Дортмундская «Боруссия» одержала победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.

03:00 Скончалась сопровождавшая детей в Нижнем Новгороде учительница В Нижнем Новгороде скончалась сбитая автомобилем учительница, которая вела группу школьников в театр. Об этом сообщили в администрации города. Там добавили, что десять детей в настоящее время находятся в больнице, «одного ребёнка оперируют, у других ушибы и сотрясения».

03:00 «Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги Мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.

03:00 Одесская полиция подозревает двух человек после пожара в колледже Два человека получат уведомления о подозрении после пожара в одесском колледже, заявил заместитель начальника главного управления Нацполиции Сергей Шайхет.

03:00 Фигурист Чен считает, что Трусова может победить его в соревновании четверных прыжков Трёхкратный победитель финалов Гран-при Нейтан Чен выразил восхищение умением 15-летней россиянки Александры Трусовой исполнять четверные прыжки.

03:00 Политолог оценил принятие сценария реинтеграции Донбасса Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT принятие в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одного из сценариев реинтеграции Донбасса, который намерены реализовывать как основной.

03:00 Медведев намерен обсудить с фанатами «Зенита» акцию по уходу с трибун во время матча с «Динамо» Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что встретится с болельщиками команды, чтобы обсудить их акцию на матче 19-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» в поддержку фанатов «Спартака», задержанных в Санкт-Петербурге.

03:00 После аварии в Нижнем Новгороде госпитализированы десять детей Пострадавшими в Нижнем Новгороде пешеходами оказались школьники, которые группой шли в театр. Как сообщили в ГИБДД, всего в группе было 11 несовершеннолетних и двое взрослых.

03:00 Газзаев считает, что президент USADA оказывает давление на WADA Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) предоставить данные московской лаборатории, из-за ситуации вокруг которых российский спорт оказался под угрозой санкций.

03:00 Газзаев: WADA было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки против России Заместитель председателя комитета Госдумы России по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев высказал мнение, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) было приказано найти любые возможные доказательства, чтобы наказать Россию.

03:00 В Пензенской области фура врезалась в автобус В Пензенской области фура врезалась в автобус, пострадали десять человек, двоих из них увезли в больницу.

03:00 Болельщики ЦСКА в знак протеста ушли с трибун в перерыве матча с «Краснодаром» Болельщики московского ЦСКА в знак протеста покинули стадион в перерыве выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

03:00 В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, призвавшего к «нулевому варианту» для достижения соглашения по газу.

03:00 Конькобежец Семериков завоевал серебро на дистанции 10 000 м на этапе КМ в Нур-Султане Россиянин Данила Семериков занял второе место на дистанции 10 000 м на этапе Кубка мира в казахстанском Нур-Султане.

03:00 Мозалёв и Самсонов стали призёрами финала юниорского Гран-при Россияне Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов заняли призовые места в мужском одиночном катании в финале юниорского Гран-при в итальянском Турине.

03:00 В Мосгордуме призвали уголовно наказывать за частое превышение скорости Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести уголовное наказание для водителей, часто превышающих скорость и управляющих автомобилем без прав.

03:00 «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре РПЛ «Краснодар» и московский ЦСКА не выявили победителя в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 В Нижнем Новгороде при наезде автомобиля пострадали девять пешеходов В Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГИБДД России.

03:00 Ханю считает, что Трусова уже превосходит его в технике Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю высказал мнение, что российская фигуристка Александра Трусова в свои 15 лет уже опережает его в плане техники.

03:00 Эксперт оценил сообщения о возможных мерах США по «Северному потоку — 2» Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что под санкции США, которые страна может ввести в отношении участников «Северного потока — 2», могут подпасть суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители компаний, которые с ними связаны.

03:00 Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев ответил на вопрос, нет ли у него опасений, что возможное отстранение может внести раскол в российское спортивное сообщество, а многие атлеты ополчатся против национальных федераций и Олимпийского комитета России (ОКР).

03:00 Газзаев негативно относится к возможному отстранению России от мирового спорта Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 На Украине сообщили о принятии сценария реинтеграции Донбасса В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приняли один из сценариев реинтеграции Донбасса, который намерены реализовывать как основной.

03:00 «Челси» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ Лондонский «Челси» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 В Тюмени при хлопке газа погиб один человек В четырёхэтажном жилом доме в Тюмени произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента погиб один человек, ещё трое пострадали.

03:00 МИД 11 стран выступили против искажения итогов Второй мировой войны Главы МИД России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступили за сохранение исторической правды о Второй мировой войне.

03:00 Самарин о финале Гран-при: для начала это неплохой шажок наверх Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

03:00 Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при Российские дуэты заняли все призовые места в соревнованиях спортивных пар в финале юниорской серии Гран-при в итальянском Турине.

03:00 Bloomberg рассказал о возможных мерах США по «Северному потоку — 2» Под санкции США, которые страна может ввести в отношении участников «Северного потока — 2», могут подпасть суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители компаний, которые с ними связаны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

03:00 В Госдуме оценили призыв Порошенко создать стену на границе с Россией Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил в беседе с RT слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который призвал построить стену на границе с Россией.

03:00 Казань примет ЧЕ по плаванию на короткой воде и ЧЕ по водным видам спорта Всероссийская федерация плавания (ВФП) объявила, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года пройдут в Казани.