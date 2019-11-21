ABC News: член королевской семьи Великобритании сложил полномочия из-за связей с педофилом Эпштейном

Британский принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, в обозримом будущем не будет выполнять никаких общественных функций, передаёт ABC News. Причиной, как отмечает телеканал, послужило крайне неудачное интервью принца о его связях с американским миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

У британского принца Эндрю новые неприятности — после того как он дал очень неоднозначное интервью о своей дружбе с Джеффри Эпштейном. Принц объявил, что в обозримом будущем не будет исполнять обязанности члена королевской семьи.



Об этих неприятностях расскажет корреспондент ABC News Эва Пилгрим.



Некоторые называют этот шаг неизбежным: сегодня принц Эндрю временно отказался от выполнения своих обязанностей члена королевской семьи, после того как интервью о его отношениях с Джеффри Эпштейном вызвало много критики.



ЭМИЛИ МЕЙТЛИС, журналистка BBC: Вы остановились в доме…



ПРИНЦ ЭНДРЮ, сын королевы Великобритании Елизаветы II: Да.



ЭМИЛИ МЕЙТЛИС: …человека, осуждённого за сексуальные преступления.



ПРИНЦ ЭНДРЮ: (Вздыхает.) Там было удобно остановиться.



Принц утверждает, что в последний раз навещал Эпштейна, чтобы оборвать все контакты с ним, при этом провёл у него дома несколько дней. Это интервью вызвало сильную негативную реакцию. Многие спонсоры прекратили отношения с членом королевской семьи.



В своём заявлении принц признал, что эта связь (с Эпштейном. — ИноТВ), цитирую, «сильно подорвала работу моей семьи». «Поэтому, — пишет принц, — я попросил у Её Величества разрешения не участвовать в исполнении общественных обязанностей в обозримом будущем, и она дала своё разрешение. Я по-прежнему однозначно сожалею о своём неблагоразумном общении с Джеффри Эпштейном».



В интервью принц Эндрю категорически отрицал какие-либо сексуальные контакты с несовершеннолетней обвинительницей.



ПРИНЦ ЭНДРЮ: Я не такой человек, чтобы, так сказать, обниматься… Я не показываю нежных чувств на публике.



Но несколько британских изданий опубликовали вот такие фотографии, на которых принц, похоже, противоречит своим заявлениям о том, что не был тусовщиком.



59-летний принц настаивает, что, несмотря на неоднократные посещения нескольких домов Эпштейна, он никогда не видел ничего, что бы указывало на незаконное поведение с несовершеннолетними девочками.



ЭВА ПИЛГРИМ, корреспондент ABC News: Дэвид, то, что член королевской семьи устранился от своей официальной роли из-за скандала, это беспрецедентный случай в современную эпоху. Поскольку принц Эндрю больше не работает на дворец, он больше не будет получать государственных средств. Однако у него по-прежнему есть доступ к личным средствам королевы, если это будет ей угодно, Дэвид.



Но, как вы уже сказали, это беспрецедентный шаг. Спасибо, Эва.



Дата выхода в эфир 20 ноября 2019 года.