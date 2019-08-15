Daily Mail: в доме Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке миллионера Эпштейна, которого обвиняют в педофилии, висел портрет Билла Клинтона в платье и на каблуках, пишет Daily Mail. При этом Эпштейн и Клинтон дружили, так что есть вероятность, что и сам экс-президент видел скандальную картину.
В доме у американского финансиста Джеффри Эпштейна висит странный портрет Билла Клинтона в женском платье, пишет Daily Mail, ссылаясь на информацию своего анонимного источника.
Этот источник несколько лет назад случайно увидела в одной из комнат особняка картину, на которой изображён бывший президент США, лежащий на кресле в Овальном кабинете в сексуальной позе. При этом на нём были красные туфли и синее платье, похожее и на платье Моники Левински, и на платье Хиллари Клинтон. Билл Клинтон на картине улыбался и показывал пальцем на зрителя.
EXCLUSIVE: Did Jeffrey Epstein have painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels? Visitor reveals bizarre image from inside pedo's mansion https://t.co/jQEczGnpj4
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