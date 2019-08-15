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Daily Mail: в доме Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В особняке миллионера Эпштейна, которого обвиняют в педофилии, висел портрет Билла Клинтона в платье и на каблуках, пишет Daily Mail. При этом Эпштейн и Клинтон дружили, так что есть вероятность, что и сам экс-президент видел скандальную картину.
Daily Mail: в доме Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
Reuters

В доме у американского финансиста Джеффри Эпштейна висит странный портрет Билла Клинтона в женском платье, пишет Daily Mail, ссылаясь на информацию своего анонимного источника.

Этот источник несколько лет назад случайно увидела в одной из комнат особняка картину, на которой изображён бывший президент США, лежащий на кресле в Овальном кабинете в сексуальной позе. При этом на нём были красные туфли и синее платье, похожее и на платье Моники Левински, и на платье Хиллари Клинтон. Билл Клинтон на картине улыбался и показывал пальцем на зрителя.

 
 
Сам миллионер Эпштейн известен тем, что его обвинили в педофилии и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Однако в тюрьме он умер в результате самоубийства.
 
Эпштейн и Клинтон прежде дружили, и бывший президент по-прежнему пользуется личным самолётом друга и посещал его дом, так что вполне мог видеть скандальную картину.
 
Помимо прочего, источник издания отметила, что во время визита в особняк видела молодую девушку лет 14, которая ожидала встречи с Эпштейном, пишет Daily Mail.
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