Irish Central: Лондон вмешивался в американские выборы до того, как это стало модным

Британия задолго до России пыталась «повлиять» на президентские выборы в США, утверждает Irish Central. По словам издания, в 1992 году власти Соединённого Королевства хотели помочь Джорджу Бушу — старшему и искали компромат на его соперника Билла Клинтона.

«Попытка России повлиять на президентские выборы в США 2016 года не является чем-то новым. В 1992-ом британцы также осуществили серьёзное вмешательство в выборы американского президента по указанию администрации Буша», — пишет Irish Central.

По словам издания, в то время команда Джорджа Буша — старшего проявляла живой интерес к прошлому его соперника Билла Клинтона, который учился в Оксфордском университете в конце 60-х годов, в самый разгар Вьетнамской войны. Они хотели выяснить, не подавал ли тот документы на получение гражданства Соединённого Королевства, чтобы уклониться от службы в американской армии.

Для поиска информации, подтверждающей эту теорию, Белый дом нанял «самого спорного политического дельца» того времени Гари Молони. Позже британское правительство также подтвердило, что проводило собственное «тщательное» исследование среди засекреченных материалов в поисках компромата на кандидата в президенты США от Демократической партии.

«Представители британского Министерства внутренних дел проверили документы по иммиграции и натурализации. Они должны были определить, запрашивал или интересовался ли Клинтон, учившийся в Оксфордском университете, британским гражданством, чтобы избежать призыва во время войны во Вьетнаме. Было проведено исследование. Оно было всеобъемлющим», — рассказывал в интервью The Washington Post глава отдела хроники в МВД Соединённого Королевства Грэм Блейкуэй.

Более того, во время президентской кампании политтехнологи Консервативной партии приезжали в Америку, чтобы помочь Бушу — старшему переизбраться, тем самым «грубо нарушив стандарты нейтралитета». Кроме того, за день до голосования тогдашний министр иностранных дел Британии Дуглас Хёрд отправил письмо в Белый дом, в котором выражал надежду на успех Буша.

Новость о том, что британцы наводили справки о его прошлом, разгневала Клинтона, и после избрания он неоднократно обрушивался с критикой на тогдашнего премьер-министра Соединённого Королевства Джона Мейджора. Американский президент также полушутя намекал, что может назначить послом в Лондон писателя Джимми Бреслина, известного своими антибританскими взглядами.

«У них ничего не вышло, но британцы пытались столь же старательно, как русские в 2016 году, получить желаемый результат. Во что бы то ни стало», — заключает Irish Central